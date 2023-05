Hari Lupus Sedunia 10 Mei, Artis Tak Luput dari Lupus

PENYAKIT lupus bisa menyerang siapa saja tak kenal status sosial, termasuk orang terkenal seperti artis. Sedikitnya ada sembilan orang terkenal termasuk artis jadi penyitas lupus.

Seperti yang diketahui, Systemic Lupus Erythematosus (SLE) atau lupus eritematosus sistemik adalah penyakit autoimun kronis yang dapat mempengaruhi berbagai bagian tubuh, termasuk kulit, sendi, organ dalam, dan sistem saraf.

Penyakit ini terjadi ketika sistem kekebalan tubuh menyerang jaringan sehat dalam tubuh, menyebabkan peradangan dan kerusakan jaringan.

Baca juga: Mengenal Penyakit Lupus, Penyebab, Gejala, dan Pengobatannya

Tanda dan gejala lupus eritematosus sistemik dapat bervariasi dari pasien satu dengan yang lain, tetapi beberapa gejala yang umum terjadi adalah ruam kulit khas pada wajah, rasa lelah yang berat, nyeri sendi, dan sakit kepala.

Penyakit ini sulit didiagnosis karena tanda dan gejalanya mirip dengan banyak penyakit lain dan sering kali membutuhkan berbagai tes dan pemeriksaan untuk memastikan diagnosis.

Baca juga: Penyintas Lupus Boleh Divaksin Covid-19

Seperti penyakit pada umumnya, penyakit ini dapat menyerang siapa saja, termasuk orang-orang terkenal berikut ini.

1. Charles Kuralt

Wartawan siaran Charles Kuralt meninggal karena penyakit jantung, komplikasi umum lupus, pada usia 62 tahun pada 1997. Penyedia layanan kesehatan mendiagnosis Kuralt dengan lupus hanya beberapa minggu sebelum kematian. Kuralt bisa saja menderita lupus untuk waktu yang lama tanpa menyadarinya.

Laki-laki lebih mungkin untuk mendapatkan diagnosis lupus lebih lambat daripada perempuan. Mereka juga memiliki lebih banyak komplikasi ketika mengalaminya. Itu mungkin karena laki-laki lebih jarang mencari perawatan medis dari pada perempuan.

Penyedia layanan kesehatan juga mungkin tidak secepat mempertimbangkan diagnosis lupus karena sekitar sembilan dari setiap 10 orang dengan lupus adalah perempuan.

2. Cori Broadus

Meskipun lupus paling sering muncul pada wanita selama masa subur mereka, siapa pun dapat mengembangkan kondisi tersebut.

Cori Broadus, yang ayahnya adalah penyanyi rap Snoop Dogg, mulai menunjukkan gejala lupus pada usia 6 tahun pada 2005. Gejala Broadus meliputi pencerahan kulit, rambut rontok, dan penurunan berat badan yang dramatis.

Broadus tidak kehilangan kepercayaan diri meski rambutnya rontok. Itu membantu keluarga Broadus, termasuk Snoop Dogg, merilis rangkaian jilbab untuk mendukung Broadus dan komunitas lupus.

“Itu hanya memiliki kepercayaan diri, tidak peduli apa situasimu. Terkadang saya sedih dengan apa yang telah saya hadapi, tapi hei, ini perjalanan saya,” kata Broadus kepada BET pada tahun 2022. “Terserah saya untuk memutuskan apa yang akan saya lakukan dengannya. Jadi hiduplah dalam kebenaran Anda dan temukan keindahan di dalamnya,” lanjutnya.

3. Flannery O'Connor

Novelis dan penulis cerita pendek Flannery O'Connor pertama kali menderita penyakit lupus pada tahun 1950 pada usianya yang ke-25 tahun. Pada tahun 1964, mungkin karena tekanan operasi untuk mengangkat fibroid rahim, lupus O'Connor menjadi aktif setelah remisi. O'Connor meninggal dalam beberapa bulan setelahnya.

Ayah O'Connor juga menderita lupus. Kerabat dekat penderita lupus memiliki risiko kondisi yang lebih tinggi daripada populasi umum

4. J Dilla

Rapper dan produser hip-hop James Yancey, yang dikenal sebagai J Dilla atau Jay Dee, meninggal pada usia 32 tahun pada 2006 setelah menderita lupus selama tiga tahun.

J Dilla menggunakan kursi roda setelah diagnosis lupus, menurut artikel Rolling Stone yang dirilis segera setelah kematian rapper tersebut.

Artikel tersebut tidak menyebutkan mengapa Yancey menggunakannya. Nyeri terkait lupus mungkin menjadi alasannya. Beberapa gejala lupus yang paling umum adalah nyeri otot dan persendian dengan atau tanpa pembengkakan leher, paha, atau tubuh bagian atas.

5. Nick Cannon

Pada Januari 2012, tokoh TV Nick Cannon dirawat di rumah sakit karena gagal ginjal. Hanya beberapa minggu kemudian, penyedia layanan kesehatan merawat Cannon karena pembekuan darah paru-paru yang mengancam jiwa. Mereka kemudian mendiagnosis penghibur tersebut dengan nefritis lupus.

Sejak itu, Cannon blak-blakan tentang hidup dengan penyakit itu. Misalnya, Cannon menjabat sebagai Grand Marshal untuk Lupus Foundation of America's Walk to End Lupus Now di Washington pada tahun 2014.

“Terapeutik bagi saya untuk dapat berbicara tentang menghadapinya,” kata Cannon kepada yayasan. “Dapatkan sebanyak mungkin pendidikan tentang penyakit ini. Itu membantu membangun harga diri dan kepercayaan diri Anda. Semakin banyak Anda tahu dan semakin baik Anda menjaga diri sendiri, semakin mudah untuk menghadapinya,” ungkapnya.

6. Seal

Discoid lupus erythematosus, sejenis lupus yang melibatkan kulit, adalah penyebab dari bekas luka di wajah penyanyi Seal. Discoid lupus menyebabkan luka parut di wajah dan kulit kepala. Lesi kulit kepala dapat menyebabkan kerontokan rambut.

Lupus dapat menyerang kulit di bagian tubuh manapun. Orang dengan lupus diskoid seringkali sensitif terhadap sinar ultraviolet (UV) dan harus berhati-hati terhadap paparan sinar matahari.

Sekitar 1% sampai 5% penderita lupus diskoid akan berkembang menjadi lupus sistemik. Meskipun, mungkin saja orang tersebut sudah mengidap penyakit tersebut tetapi tidak pernah mendapat diagnosis.

7. Selena Gomez

Penyanyi, aktor, dan produser Selena Gomez sempat hiatus pada tahun 2014. Pada saat itu, tabloid secara luas melaporkan bahwa Gomez sedang menjalani rehabilitasi karena gangguan penggunaan narkoba. Namun sebenarnya Gomez telah menjalani pengobatan untuk lupus.

"Saya didiagnosis menderita lupus, dan saya telah menjalani kemoterapi. Itu sebenarnya tentang istirahat saya. Saya bisa saja terkena stroke," kata Gomez kepada Billboard pada 2015. "Saya sangat ingin mengatakan, 'Kalian pun tidak tahu. Saya sedang menjalani kemoterapi,'" pungkasnya.

Orang biasanya menjalani kemoterapi untuk mengobati kanker. Namun, beberapa penderita lupus menerima kemoterapi untuk memperlambat reproduksi sel dan mengendalikan peradangan.

Beberapa tahun kemudian, pada 2017, Gomez buka-bukaan tentang operasi transplantasi ginjal. Gomez kemudian difoto dalam balutan bikini dengan bekas luka yang tampaknya berasal dari prosedur tersebut.

Lupus adalah penyakit autoimun di mana sel-sel tubuh secara keliru menargetkan dan menyerang sel-sel sehat. Terkadang, tubuh menargetkan sel ginjal, yang dikenal sebagai lupus nephritis. Sebanyak 20% penderita lupus nephritis memerlukan dialisis atau transplantasi ginjal.

8. Tim Raines

Pemain bisbol profesional Tim Raines mencari perhatian medis untuk kelelahan ekstrim saat bermain di lapangan kiri untuk Atletik Oakland pada tahun 1999. Raines mengalami pembengkakan lutut dan pergelangan kaki dan beratnya 15 pon lebih berat dari rata-rata.

Penyedia layanan kesehatan mendiagnosis pemain tersebut dengan lupus setelah biopsi ginjal. Penyakit itu menyerang ginjal Raines, membuang keseimbangan air dan garam yang normal. Kasus Raines parah tetapi membaik dengan kemoterapi dan pengobatan.

Raines bahkan kembali ke bisbol, bergabung dengan Pameran Montreal pada tahun 2001 dan pensiun pada tahun 2002 dengan Florida Marlins.

9. Toni Braxton

Perempuan berkulit hitam memiliki angka kemungkinan yang lebih tinggi yakni dua sampai tiga kali lebih mungkin mengembangkan lupus dibandingkan perempuan berkulit putih. Penyanyi Toni Braxton, yang didiagnosis menderita lupus pada tahun 2008, termasuk di antara mereka.

Kortikosteroid adalah salah satu pengobatan lini pertama untuk lupus. Salah satu efek samping kortikosteroid adalah penambahan berat badan. Namun, olahraga dapat membantu penderita lupus mengatur berat badan dan meningkatkan kualitas hidup mereka.

Braxton mencuit pada November 2011, "Pengobatan lupus sebenarnya menyebabkan sebagian besar wanita bertambah berat badan. Tapi kami masih luar biasa! Saya akan menyelesaikannya."

Sembilan tahun kemudian, Braxton mengatakan kepada Prevention bahwa diet pescatarian, olahraga yang nyaman sebanyak mungkin, dan perawatan diri telah sangat memperbaiki kondisi tersebut. Braxton jauh lebih sehat daripada saat pertama kali didiagnosis.

Selain itu, tidak hanya manusia yang dapat mengalami penyakit lupus. Anjing springer spaniel bernama Millie yang merupakan anjing mantan Ibu Negara dan Presiden Amerika Serikat, Barbara Bush mungkin salah satu hewan penderita lupus yang paling terkenal. Pada anjing, lupus terlihat sangat mirip dengan manusia.

Seperti manusia, penyedia layanan kesehatan menguji anjing untuk autoantibodi untuk memastikan atau mengesampingkan diagnosis lupus. Juga, seperti manusia, anjing dapat hidup sehat dengan lupus jika mereka menerima perawatan yang memadai untuk memadamkan sistem kekebalan tubuh mereka yang terlalu aktif. Namun, Millie meninggal pada tahun 1997 di usianya yang ke-12 tahun.

Pengobatan lupus eritematosus sistemik bertujuan untuk mengurangi peradangan dan gejala yang terkait dengan penyakit tersebut, serta mencegah kerusakan jaringan lebih lanjut. Pengobatan dapat mencakup obat-obatan seperti kortikosteroid, obat antimalaria, dan imunosupresan, serta perubahan gaya hidup dan menghindari faktor pemicu yang dapat memperburuk gejala. (Z-10)