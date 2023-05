Could It Be Enough?, Single Debut Vali

MUSISI pendatang baru Vali melakukan debut dengan merilis single bertajuk Could it be Enough? sebagai penggambaran kegalauan yang kerap dialami setiap orang soal hidup.

Pria bernama asli Novalias Bari itu melalui keterangan resmi, dikutip Kamis (4/5), mengatakan Could it be Enough? mengisahkan perasaan seseorang yang kerap mempertanyakan keputusan hidupnya dan kerap merasa tidak puas dengan pencapaian yang selama ini telah didapatkannya.

Inti pemikiran itu, menurut Vali, pasti menjadi fase yang dialami oleh banyak orang dan akhirnya dituangkan menjadi karya debutnya.

Baca juga: Nurul Munira Rilis Single Syahadat Cinta

"Itu akhirnya yang juga membuat kita jadi ragu tentang apa yang bisa kita lakukan, dan justru malah bikin kita selalu overthinking akan semua hal. Aku percaya itu dialami oleh sebagian besar orang," ujar Vali.

Meski berisi keresahan soal hidup, Could it be Enough? dibalut dengan musik yang ceria dan funky sehingga nikmat didengarkan.

Vali dibantu Nasya Citrawiryan dalam penulisan lirik lagunya, sementara Farrel Cahyono dan Dikola dipercaya menjadi produser.

Baca juga: Kris Dayanti Rilis Ulang Mencintaimu

Sedangkan untuk proses Mixing dan Mastering Could it be Enough? dilakukan oleh Matthew Mamahani.

Membawa nuansa yang ceria dan menyenangkan, Vali berharap lagu ini tidak hanya menjadi teman yang akrab dinikmati dengan telinga namun bisa juga jadi teman untuk berdendang riang.

"Aku juga berharap lagu ini juga bisa relate dengan orang-orang yang mendengarnya," tutupnya.

Lagu debut Vali, Could it be Enough? sudah dapat didengarkan lewat berbagai digital streaming platform yang tersedia di Indonesia. (Ant/Z-1)