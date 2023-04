Penampilan Zendaya di Coachella 2023 Jadi Kejutan untuk Penggemar

PENGGEMAR Coachella 2023 mendapat suguhan langka selama set Labrinth di festival musik California. Zendaya bergabung dengan sang rapper di atas panggung pada Sabtu (22/4) untuk membawakan "All for Us" dan "I'm Tired", dua lagu mereka dari hit HBO Euphoria.

Penampilan kejutan Zendaya menandai pertunjukan musik live pertamanya dalam lebih dari tujuh tahun.

“Saya tidak bisa mengungkapkan rasa terima kasih saya cukup untuk malam ajaib ini. Terima kasih kepada saudara saya @labrinth karena telah mengundang saya dan memberi saya ruang aman terindah untuk berada di atas panggung lagi,” tulis aktor dan penyanyi itu di Instagram Stories-nya setelah set.

Baca juga: Frank Ocean Absen di Pekan Kedua Coachella

“Dan untuk penonton malam ini… wow… hatiku sangat penuh. Saya tidak bisa berpikir Anda cukup untuk cinta yang saya terima malam ini. Membuat semua sarafku meleleh. Saya sangat bersyukur."

Lagu "All for Us" memenangkan Labrinth sebuah penghargaan untuk nominasi Outstanding Original Music and Lyrics pada tahun 2020, dan dia juga Zendaya dinominasikan dalam kategori yang sama untuk "I'm Tired" dua tahun kemudian. Zendaya juga memenangkan Aktris Utama Terbaik dalam Serial Drama Emmy dua kali untuk perannya sebagai Rue dalam drama remaja tersebut.

Baca juga: Blackpink Tampil di Coachella, Berikut Link Live Penampilannya

Di sisi musik dalam karirnya, Zendaya merilis album studio pertamanya (dan, sejauh ini, satu-satunya), Replay, pada 2013, judul lagu yang meraih tiga kali Platinum. “Rewrite the Stars,” sebuah lagu yang dibawakannya bersama Zac Efron untuk film The Greatest Showman tahun 2017 dan telah mendapatkan sertifikasi double Platinum.

Aktris berusia 26 tahun itu mentweet tahun lalu bahwa dia "menjauh dari musik beberapa waktu yang lalu, karena sejumlah alasan," tetapi mungkin reaksi terhadap penampilan Coachella 2023 akan membuatnya kembali ke studio.

Dalam video selfie Instagram Stories pada Minggu (23/4) pagi, Zendaya mengatakan dia "belum pernah mendengar teriakan seperti itu" sepanjang hidupnya. “Begitu saya berbelok, saya tidak bisa mendengar apa-apa. Aku tidak bisa mendengar apa pun kecuali kalian. … Itu sangat istimewa, dan semua orang ikut bernyanyi, dan itu sangat keren. Sangat keren. Jadi terima kasih semua telah menyambut saya kembali di panggung itu dengan tangan terbuka. Sudah lama sekali, jadi saya menghargainya.” (Z-10)