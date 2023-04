Temui Aoy Lewat Film Netflix Hunger

FILM Thailand Hunger yang tayang di platform streaming berbayar Netflix menjadi proyek lanjutan dari sutradara Sitisiri Mongkolsiri. Karya Sitisiri Mongkolsiri sebelumnya, seperti Girl From Nowhere, dan film mitologi Sang Krasue juga pernah tayang di Netflix pada 2019.

Dengan akar kuatnya menciptakan sinema horor dan drama, penonton berharap Hunger bisa menciptakan cerita yang mirip dengan Whiplash karya Damien Chazelle.

Ringkasan plot resmi yang disediakan oleh Netflix adalah sebagai berikut:

Aoy, seorang wanita berusia dua puluhan, menjalankan restoran mi goreng lokal keluarganya di kawasan tua Bangkok. Suatu hari, dia menerima undangan untuk meninggalkan bisnis keluarga dan bergabung dengan tim 'Hunger,' tim koki mewah nomor satu di Thailand yang dipimpin oleh Chef Paul yang terkenal cerdik dan jahat.

Ini adalah cerita yang sering kita dengar, tapi hal tersebut belum tentu menjadi hal yang buruk. Kesempurnaan di dapur adalah sesuatu yang menuntut banyak perhatian dan fokus.

Restoran Hunger memiliki seorang juru masak yang bernama Chef Paul yang terkenal jenius dan kejam. Chef Paul telah menciptakan berbagai hidangan mewah untuk kaum kelas atas.

Usai bergabung dengan Hunger, Aoy baru menyadari sisi-sisi gelap dunia kuliner. Lantas seperti apa sisi gelap dunia kuliner yang tak banyak kita ketahui? Anda bisa menyaksikan Hunger di Netflix sekarang.

Film ini diperankan oleh beberapa aktris dan aktor ternama Thailand. Pemeran utamanya diperankan oleh Chutimon Chuengcharoensukyingsoon (Bad Genius, Happy Old Year, One for the Road, Faces of Anne) sebagai Aoy, yang merupakan koki muda yang tak kenal takut menghadapi minyak panas.

Sementara itu ada pula Nopachai Chaiyanam (Hurts Like Hell) sebagai Chef Paul, aktor paling terkenal di Thailand yang memerankan chef yang menakutkan dan kejam. Selanjutnya ada pula Gunn Svasti Na Ayudhya (Diary of Tootsies) sebagai Tone, koki junior di Hunger yang berteman dengan Aoy. (Z-10)