Little Dragon Rilis Single dan Video Musik Slugs of Love

BAND peraih nominasi penghargaan Grammy asal Swedia, Little Dragon, kembali melepas single terbaru berjudul Slugs Of Love, sebuah lagu bernuansa ceria dan upbeat yang mengambil inspirasi dari gerak gerik spesies siput macan tutul.

Perilisan lagu ini juga dilengkapi dengan video klip yang disutradarai Unlimited Time Only – yang telah berkolaborasi dengan Khruangbin, Leon Bridges, dan Teva – sekaligus dibintangi para personel Little Dragon.

"Tahukah kalian bahwa siput macan tutul memiliki kebiasaan melakukan sebuah tarian akrobatik yang sangat sensual sebagai bentuk pertukaran antara dua individu yang memiliki sistem reproduksi yang sama? Mungkin sama halnya dengan siput, sebagai manusia kita semua ingin merasakan cinta dan kebahagiaan." ujar Little Dragon.

Di luar fakta siput macan tutul yang ditemui oleh para personel Little Dragon, mereka juga berharap lagu ini dapat dimainkan oleh anak muda yang,"Memakai sepatu boots karet warna- warni yang mengkilap".

Slugs of Love dirilis setelah kesuksesan Opening The Door, sebuah mini album yang dikeluarkan pada 2022 lalu.

Di EP tersebut, Little Dragon mendapatkan banyak kesempatan untuk berkolaborasi, salah satunya dengan JID, seorang rapper asal East Atlanta, yang kini di bawah naungan label J Cole, Dreamville.

Kemudian, mereka menjalani tur bersama bersama Leon Bridges di Amerika Serikat (AS) dan Kanada, dan berhasil menarik perhatian sekitar 185 ribu orang di berbagai tempat ikonik seperti The Forum (Los Angeles, USA), Forest Hills (New York City, USA), dan Scotiabank Arena (Toronto, Kanada).

Little Dragon juga memiliki serangkaian kolaborasi dengan sederet musisi papan atas lain di antaranya Kali Uchis, KAYTRANADA, Brittany Howard, Flying Lotus, BADBADNOTGOOD, Moses Sumney, Kelsey Lu, Gorillaz, Big Boi (OutKast), SBTRKT, Yo Yo Ma dan sebagainya.

Musik mereka juga disukai oleh SZA, Erykah Badu, Anderson .Paak, Diplo, Flume, Ava DuVerney, Ali Wong, Syd, Disclosure, LaKeith Stanfield, The xx dan banyak lainnya yang juga merupakan penggemar Little Dragon.

Dengan banyaknya pengakuan dari pada penggiat industri musik saat ini, Little Dragon bisa dikatakan sebagai salah satu band yang memiliki pengaruh besar di generasi mereka.

Album terakhir Little Dragon, New Me, Same Us, yang dirilis melalui Ninja Tune pada 2020 mendapatkan banyak pujian, di antaranya dari New York Times, NPR, Pitchfork, The Guardian, Mixmag, Crack Magazine, ditambah juga dengan penampilan mereka di channel YouTube NPR Music untuk seri video Tiny Desk (Home) Concert yang direkam di studio rumahan mereka di Gothenburg, Swedia.

Sepenuhnya direkam dan diproduseri sendiri di studio milik mereka, album tersebut berhasil menembus peringkat 5 di chart Billboard Top Dance/Electronic Albums di AS.

Mixmag mengatakan "rekaman album ini terdengar sangat futuristik dengan pemilihan soundnya yang detail sampai ke teksturnya dan juga semakin diperkuat dengan pembawaan sang vokalis utamanya Yukimi Nagano" dan The Guardian juga menyebut Little Dragon "berada pada bentuk musik yang sangat nikmat untuk didengarkan".

Kesuksesan album tersebut kemudian disusul oleh perilisan mini album New Me, Same Us Remix EP, yang menggandeng beberapa musisi lainnya sebagai featuring seperti Midland, Octo Octa, Georgia Anne Muldrow, Ela Minus, dan banyak lainnya.

Aksi panggung Little Dragon membuat mereka masuk ke deretan musisi yang harus ditonton secara langsung. Selama kurang lebih satu dekade mereka menjalani berbagai macam tur. Little Dragon juga telah tampil di berbagai festival musik ternama di seluruh dunia seperti Coachella, Glastonbury, Lollapalooza, dan Bestival. Little Dragon juga telah tampil di Hollywood Bowl dan Berkeley's Greek Theatre bersama Flying Lotus dan BADBADNOTGOOD. (RO/Z-1)