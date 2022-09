Gandeng JID, Little Dragon Rilis Single Stay

BAND elektronik peraih nominasi penghargaan Grammy, Little Dragon, telah merilis EP terbaru mereka berjudul Opening The Door lewat label musik Ninja Tune. Dirilis bersamaan dengan EP tersebut ialah single terbaru Little Dragon berjudul Stay – sebuah kolaborasi dengan rapper Atlanta, JID, yang dinaungi oleh label musik Dreamville milik J Cole.

JID sebelumnya telah berkolaborasi dengan sederet musisi ternama termasuk Joey Bada$$, A$AP Ferg, 6LACK, Ella Mai, dan Method Man.

Album solo teranyar dari JID, The Forever Story, dibanjiri pujian dari banyak publikasi ternama dunia termasuk Pitchfork, Complex, dan Stereogum.

Baca juga: Jelang Perilisan EP Terbaru, Little Dragon Luncurkan Single Frisco

"Kami mendengar bahwa JID adalah penggemar musik kami dan kami kemudian mendengarkan musiknya," ujar Little Dragon.

"Tidak lama bagi kami untuk akhirnya kagum dengan musiknya. Tulisan dan nyanyian JID sangat tajam dan kreatif, dan kami rasa kami harus berkolaborasi dengannya dalam lagu kami!" lanjut Little Dragon.

Hasilnya adalah sebuah lagu yang menggugah tentang merenungkan perasaan dalam hubungan jangka panjang, "Di mana kita mengungkapkan kejujuran dan keinginan kita untuk terus bermimpi dan tumbuh bersama pasangan kita."

EP Opening The Door juga menampilkan single Frisco – lagu dance minimalis yang unik tentang "Pembaharuan, mengeluarkan potensi penuh kita, dan bergerak dengan berbagai gelombang dan perubahan dalam kehidupan," – serta Peace, sebuah lagu yang menggugah dan menampilkan musisi asal Swedia Stefan Sandberg di bagian seruling.

Mengenai perilisan EP terbaru mereka, Little Dragon mengatakan, "Opening The Door mewakili perasaan penuh keberanian untuk maju ke depan menghadapi hal-hal yang belum diketahui. Dengan banyak kemungkinan dan memeluk semua ketidakpastian yang hadir. Kami memiliki banyak sekali materi musik yang akan kami bagikan dan merilis EP ini rasanya seperti membuka sebuah pintu dan mempersembahkannya kepada alam semesta!"

EP ini merupakan kelanjutan dari berbagai rilisan mereka sebelumnya termasuk Drifting Out (sebuah triptych yang terdiri dari tiga versi dari lagu utama, dengan kontribusi dari Kelsey Lu, pemain cello ternama Yo-Yo Ma dan Jakob Koranyi), The Other Lover (hasil kolaborasi dengan Moses Sumney), dan EP Remix New Me, Same Us, yang menampilkan berbagai musisi termasuk Midland, Octo Octa, Georgia Anne Muldrow, Ela Minus dan banyak lagi.

Album teranyar Little Dragon, New Me, Same Us, dirilis lewat Ninja Tune pada 2020 dan meraih pujian dari berbagai media internasional seperti The New York Times, NPR, Pitchfork, The Guardian, Mixmag, Crack Magazine dan sebagainya.

Sepenuhnya diproduksi sendiri dan direkam di studio milik band asal Swedia ini, New Me, Same Us menunjukkan Little Dragon yang kembali ke asal mereka yang kental dengan permainan berbagai instrumen: drum, bass, keyboard, harpa, gitar dan vokal, untuk menghasilkan koleksi musik mereka yang paling fokus dan terbaik hingga saat ini.

Album ini mencapai posisi #5 di chart Top Dance/Electronic Albums Billboard di Amerika Serikat, dengan Mixmag yang memujinya sebagai, "Sebuah rekaman futuristik yang penuh dengan tekstur dan vokal indah Yukimi Nagano," dengan Guardian yang menulisnya sebagai karya yang, "Penuh perasaan".

Penampilan luar biasa Little Dragon di atas panggung telah melahirkan sebuah karier yang penuh dengan tur selama satu dekade.

Mereka telah didaulat sebagai highlight dari berbagai festival musik ternama dunia seperti Coachella, Glastonbury, Lollapalooza, dan sebagainya.

Di tengah masa pandemi pada 2020, Little Dragon ditampilkan di seri Tiny Desk (Home) Concert NPR Music yang serba intim dan direkam di studio rumahan mereka di Swedia. (RO/OL-1)