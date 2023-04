Keenan Te Rilis Single Scars

PENYANYI asal Australia Keenan Te merilis single terbaru bertajuk Scars, yang berkisah soal ekspresi kerentanan membuka hati yang mendalam untuk dapat jatuh cinta lagi selepas mengalami kekecewaan pada hubungan sebelumnya.

Didasari pada hubungan yang tengah ia jalani, single itu merepresentasikan keraguan untuk membiarkan diri terhanyut sekaligus

memutuskan untuk mengambil langkah besar meraih cinta yang sangat berharga.

"Banyak orang mungkin akan mendengar Scars sebagai lagu putus cinta. Tetapi kalau benar- benar mendengarkan dan melihat liriknya, orang akan melihat bahwa lagu ini adalah lagu cinta merefleksikan realitas dalam sebuah hubungan," kata Keenan Te dalam keterangan resmi, dikutip Jumat (7/4).

Menurutnya, Scars adalah pengingat yang kuat bahwa cinta sejati benar-benar sepadan dengan semua risiko yang ada.

Lagu ini. kata Keenan Te, juga bertujuan memotivasi para pendengar membuka hati mereka untuk mencintai dan menjadi rentan walau mereka telah disakiti sebelumnya.

Keenan Te pertama kali merilis teaser Scars, sekitar delapan bulan lalu, di TikTok dan kini audio tersebut telah dipakai lebih dari 50.000 video oleh para penggemarnya.

"Penggemar sudah menunggu dirilisnya lagu ini selama delapan bulan. Jadi aku senang sekali lagu ini akhirnya dirilis dan membuat mereka dapat mendengarnya. Mereka benar-benar sabar menunggu lagu ini dan dukungan dari mereka itu sangat berarti buatku," terangnya.

Bersamaan dengan hadirnya single itu, Keenan Te juga sudah merilis video lirik Scars di Youtube.

Selain itu, video musik Scars juga telah dirilis dengan menggandeng Taine Noble sebagai sutradara, yang proses produksinya dilakukan di beberapa lokasi dalam satu hari. (Ant/Z-1)