Zeph Rilis Single dan Video Klip Like Everyone Else

MUSISI pop-alternatif Zeph, yang bernama lengkap Zephani Jong, bergabung dengan Hopeless Records dan merilis single terbaru, Like Everyone Else.

Zeph lahir di Korea Selatan (Korsel) dan kini berbasis di Los Angeles, Amerika Serikat (AS). Lagu terbaru Zeph itu merupakan lagu yang spesial baginya, sebab lagu ini ditulis dan diproduksi sepenuhnya oleh Zeph sendiri serta menjadi awal dari era barunya.

Single Like Everyone Else membahas tentang usaha kita meraih hal-hal yang kita inginkan.

"Like Everyone Else adalah lagu tentang ingin menjadi seseorang yang istimewa untuk orang lain, namun tidak harus secara romantis. Ini adalah lagu 'menggemaskan' pertama yang aku buat setelah sekian lama. EP baruku yang akan datang, Scared of Everything, berbicara banyak tentang ketakutan dan keraguan, tapi lagu ini merupakan satu yang membawa tema tentang keinginanku," cerita Zeph.

Seorang bintang internet yang karismatik dan sedang ramai dibicarakan, Zeph telah menjadi suara bagi generasi baru musisi pop-alternatif.

Dengan jiwa serba transparan dan jujur di dunia online, musisi berusia 23 tahun ini menulis lagu untuk mengubah pengalaman pribadinya menjadi musik penuh makna yang telah menarik hati para pencinta musik di seluruh dunia.

Zeph benar-benar mengerti bagaimana cara membuat suatu cerita yang menarik dan berbeda, baik melalui penulisan lagunya atau Twitter-nya yang viral. Tidak heran saat ini ia memiliki ratusan ribu follower dan lebih dari 5.5 juta monthly listeners di Spotify.

Zeph juga memiliki kendali penuh musiknya. Ia menulis dan memproduksi lagu-lagunya sendiri sebagai seorang musisi independen. Ia juga memiliki basis penggemar yang besar di Asia. Jakarta saat ini duduk di posisi #1 daftar Top Streaming Cities Zeph secara global.

Kini, bersama MDDN dan Hopeless Records, Zeph dengan mantap membawa karirnya ke tingkat yang baru, dan hanya langitlah batasannya. (RO/Z-1)