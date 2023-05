Zeph Rilis Single You Don't Like Me Like That

MUSISI pop-alternatif Zeph merilis single terbaru berjudul You Don't Like Me Like That, sebuah lagu yang relatable tentang keadaan seseorang ketika perasaannya dipermainkan oleh orang yang mereka cintai.

Bersamaan dengan perilisan single ini, Zeph juga mengumumkan album perdananya Character Development, yang akan segera dirilis pertengahan tahun ini.

Saat ini, Zeph fokus untuk mempromosikan single keduanya You Don't Like Me Like That melalui Hopeless Records. Meskipun single baru ini awalnya diperkenalkan secara langsung saat tur Zeph bersama Waterparks, lagu ini akhirnya telah resmi dirilis untuk di layanan streaming untuk pertama kalinya sekaligus dilengkapi dengan sebuah video klip.

Sebelumnya Zeph merilis single pertamanya Like Everyone Else pada Maret lalu, yang diterima dengan hangat oleh berbagai penggemar musiknya yang tersebar di seluruh dunia.

Tentang lagu terbarunya You Don't Like Me Like That, Zeph menjelaskan, "Lagu ini bercerita tentang pengalaman pribadi aku dan rasa lelah akan harapan palsu dari seorang pria yang aku sukai. Lagu ini menceritakan waktu di mana aku jatuh cinta kepada orang ini, meskipun aku tahu bahwa sebenarnya dia tidak tertarik sama sekali kepadaku, dan berharap dia bisa jujur mengatakan hal tersebut langsung sehingga aku bisa menutup bab itu dan melanjutkan hidup."

"Aku menulis separuh lagu ini awal mulanya sebagai lagu yang pendek, kemudian menyelesaikan bagian lainnya setelah aku membuka beberapa pertunjukan pada tur Waterparks. Cara Awsten berteriak dalam menyanyikan lirik lagunya atau bahkan mengubah liriknya agar bisa berinteraksi dengan penonton cukup menginspirasiku untuk lebih sadar dalam cara menulis lirik dalam sebuah lagu agar bisa dibawakan seru di atas panggung, itulah mengapa aku menulis "he's making me go f*cking crazy" dengan bagian "go f*cking crazy" pada bagian break dalam lagu!" lanjutnya.

Seorang bintang internet yang karismatik dan sedang ramai dibicarakan, Zeph telah menjadi suara bagi generasi baru musisi pop-alternatif.

Dengan jiwa serba transparan dan jujur di dunia online, musisi berusia 23 tahun ini menulis lagu untuk mengubah pengalaman pribadinya menjadi musik penuh makna yang telah menarik hati para pecinta musik di seluruh dunia.

Zeph benar-benar mengerti bagaimana cara membuat suatu cerita yang menarik dan berbeda, baik melalui penulisan lagunya atau Twitter-nya yang viral. Tidak heran saat ini ia memiliki ratusan ribu follower dan lebih dari 5 juta monthly listeners di Spotify.

Zeph juga memiliki kendali penuh musiknya. Ia menulis dan memproduksi lagu-lagunya sendiri sebagai seorang musisi independen. Ia juga memiliki basis penggemar yang besar di Asia. Jakarta saat ini duduk di posisi #1 daftar Top Streaming Cities Zeph secara global.

Kini bersama MDDN dan Hopeless Records, Zeph dengan mantap membawa karirnya ke tingkat yang baru, dan hanya langitlah batasannya. (RO/Z-1)