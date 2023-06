Zeph Rilis Album Perdana Character Development

SETELAH konsisten merilis beberapa single di awal 2023, kini, Zeph (nama asli Zephani Jong) semakin mantap menciptakan jejaknya sendiri di dunia musik pop-alternatif dengan merilis album pertamanya Character Development.

Melalui album terbarunya, Zeph, yang juga ramai di media sosial, siap memukau pendengarnya dengan kemahirannya dalam menulis dan menggarap lagu-lagunya sendiri.

Menampilkan 11 lagu, Zeph, mengangkat musik pop ke level yang baru di album perdananya ini. Album ini digambarkan sebagai buku hariannya sendiri.

Baca juga: Zeph Rilis Single You Don't Like Me Like That

Penggemar musik Zeph akan menemukan setiap lagu yang ada pada album ini terasa lebih personal dibandingkan karya-karya Zeph sebelumnya.

Sejak 2023, Zeph, berada di bawah naungan MDDN dan dari segi label rekaman dia juga menandatangani kontrak dengan Hopeless Records, label yang membesarkan beberapa musisi dan band di skena musik pop-rock seperti Neck Deep, Stand Atlantic, dan LØLØ. Sekarang, Zeph siap membawa sentuhan baru ke musik pop lewat album Character Development.

"Ini hanya tentang mencari tahu apa yang aku inginkan, saat setiap lagu yang kutulis seperti sebuah entri buku harian yang bersama-sama mendokumentasikan satu bagian kecil dari roller coaster emosi yang aku rasakan. Namun, aku sudah banyak berubah dan semakin dewasa sejak saat itu. Jadi, ketika aku melihat ke belakang, aku merasa memang beberapa lagu terdengar agak belum matang, namun aku rasa perasaan yang ada pada lagu-lagu ini tidak memiliki tanggal kadaluarsa," papar Zeph

Baca juga: Zeph Rilis Single dan Video Klip Like Everyone Else

Album ini dirilis setelah sejumlah single Zeph sebelumnya, seperti Like Everyone Else dan You Don't Like Me Like That, yang telah mendapatkan banyak dukungan dari berbagai media.

Album terbarunya juga ditambahkan ke berbagai playlist termasuk New Music Friday di delapan negara di Asia termasuk Indonesia. Ia juga menjadi cover playlist Future INDIE di Resso Indonesia dan ia juga difitur di playlist Jasmine di Spotify.

Seorang bintang internet yang karismatik dan sedang ramai dibicarakan, Zeph telah menjadi suara bagi generasi baru musisi pop-alternatif.

Dengan jiwa serba transparan dan jujur di dunia online, musisi berusia 24 tahun ini menulis lagu untuk mengubah pengalaman pribadinya menjadi musik penuh makna yang telah menarik hati para pecinta musik di seluruh dunia.

Zeph benar-benar mengerti bagaimana cara membuat suatu cerita yang menarik dan berbeda, baik melalui penulisan lagunya atau Twitter-nya yang viral. Tidak heran saat ini ia memiliki ratusan ribu follower dan lebih dari 5 juta monthly listeners di Spotify.

Zeph juga memiliki kendali penuh musiknya. Ia menulis dan memproduksi lagu-lagunya sendiri sebagai seorang musisi independen. Ia juga memiliki basis penggemar yang besar di Asia. Jakarta saat ini duduk di posisi #1 daftar Top Streaming Cities Zeph secara global.

Kini, bersama MDDN dan Hopeless Records, Zeph dengan mantap membawa karirnya ke tingkat yang baru, dan hanya langitlah batasannya. (RO/Z-1)