LØREN Rilis Mini Album Put Up A Fight

PENYANYI LØREN menyampaikan perlawanannya terhadap dunia dengan nada-nada yang agresif dan kasar untuk mengungkapkan pikiran serta perasaannya lewat mini album Put Up A Fight.

Mini album yang resmi dirilis pada 24 Maret tersebut memiliki lima materi lagu yaitu Folks, Temporary, Sticks And Stones, Panic, dan Frown.

LØREN terlibat penuh dalam penggarapan lagu, produksi, dan instrumentasi. Di album tersebut, ia berupaya mewujudkan berbagai gaya musik rock seperti alternatif, punk, hingga emo.

Agensi yang menaungi LØREN, THEBLACKLABEL telah mengumumkan, melalui saluran resmi mereka, tentang hadirnya mini album tersebut lewat rilisan edisi terbatas dari 777 album fisik dan video musik Folks milik LØREN.

Terlepas dari proyek solonya, LØREN pernah terlibat dalam penulisan lagu untuk THE ALBUM mililk BLACKPINK termasuk lagu Pretty Savage, You Never Know, dan Lovesick Girls.

LØREN juga menerima kredit produksi untuk single G-Dragon Bullshit dari albumnya pada 2017, Kwon Ji Yong. (Ant/Z-1)