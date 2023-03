Roger Danuarta dan Cut Meyriska Kompak Jalani Perawatan Kulit

Pasangan selebritas, aktor Roger Danuarta dan istrinya, aktris Cut Meyriska hadir lama acara bertajuk Private Viewing Niance and Basundari A Lore From The Shore. Basundari merupakan kolaborasi Batik Trusmi milik Sally Giovanny dengan Ayu Dyah Andari.

Koleksi terbaru Basundari, baru saja dipamerkan saat pagelaran New York Fashion Week bulan Februari 2023. Di acara tersebut, Cut Meyriska dan Roger Danuarta tampak sangat kompak dan menikmati suasana.

Sebagai artis, keduanya begitu memperhatikan kesehatan kulitnya. Bagi orang yang bekerja di depan kamera, kesehatan kulit merupakan hal yang menjadi modal utama. Cut Meyriska dan suami pun mencoba salah satu perawatan kulit di acara tersebut.

"Tadi udah dicoba, semuanya meresap di kulit dan juga enak, nyaman hand massagenya," kata Cut Meyriska usai melakukan hand massage di St Regis Hotel, Jakarta Selatan, akhir pekan lalu.

Chika, begitu sapaan akrab Cut Meyriska mengatakan bahwa dia memang senang melakulan spa treatment dan belanja produk perawatan kulit. Tak heran kenapa dirinya segera tertarik melakukan hand massage dengan produk skin care Niance.

Bahkan, Roger Danuarta selain melakukan perawatan yang sama, dia melakukan skin test untuk mengetahui permasalahan kulit. Selaku Founder Niance Switzerland for Indonesia, dr. Rininta Christabella mengatakan bahwa pihaknya rutin menggelar event serupa. "Iya kita memang rutin menggelar acara seperti ini dengan beberapa figur publik dan sosialita. Tujuan kita memperkenalkan produk skin care yang alami, menggunakan pemanfaatan teknologi dari Switzerland untuk para wanita dan pria," kata dr. Rininta Christabella.

Menurut pengetahuannya sebagai seorang dokter, Rininta Christabella mengatakan bahwa produk skin care tersebut sangat aman untuk segala kalangan sejak usia di atas 17 tahun. Salah satunya adalah tak menyebabkan ketergantungan. "Produknya aman, tidak menyebabkan ketergantungan, aman untuk ibu hamil dan ibu menyusui," imbuhnya.

Ditambahkan oleh dr. Rininta Christabella, fasilitas yang dapat memanjakan kaum Hawa dengan Niance sudah bisa didapatkan di beberapa tempat.