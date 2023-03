Naysilla Mirdad Mengaku tidak Ikuti Tren Busana

SELEBRITAS Naysilla Mirdad mengakui dirinya bukan tipe orang yang terlalu mengikuti tren dalam berbusana namun memilih mengikuti suasana hati dan berbagai pertimbangan lainnya.

"Aku bukan terlalu yang ikutin tren. Apa saja yang nyaman, yang menurut aku cocok dengan kepribadianku, style-ku, mood-ku, itu yang aku pakai," ujar dia, Senin (20/3).

Menurut aktor film Inang itu, fesyen ialah tentang mengekspresikan diri sendiri sehingga apapun yang dikenakan setiap orang bisa berbeda.

"Fesyen itu it's all about expressing yourself. Ada orang yang cocok di tren, senang ikutin tren, ada juga yang gayanya yang sebenarnya klasik tetapi enggak ada yang salah dengan itu," kata dia.

Naysilla menuturkan, dalam berbusana, dirinya selain mengikuti suasana hati, juga mempertimbangkan lokasi, situasi dan acara yang akan didatangi.

Berbicara gaya yang dia sukai, dia mengatakan sebisa mungkin mengenakan pakaian yang simpel dan nyaman.

"Aku bisa pakai celana sobek-sobek, sneakers atau pakai sendal flat terus pakai kaos saja itu bisa. Tetapi kalau lagi girly, aku bisa pakai dress, heels," kata aktris yang didaulat menjadi duta merek salah satu label fesyen di Indonesia itu.

Berbicara warna, putri selebritas Lydia Kandou dan Jamal Mirdad itu kini menyukai pastel, biru dan hijau. Ini berbeda dari sebelumnya yang cenderung memilih warna putih, cokelat, abu-abu dan hitam.

"Tetapi, kalau sekarang, aku lebih suka sama warna-warna yang pastel, lagi suka pattern juga sama berwarna sedikit. Lagi suka hijau, atau biru,," pungkas dia. (Ant/Z-1)