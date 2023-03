Flawes Rilis Single Tears Won't Show

BAND asal Inggris Flawes, baru-baru ini, sukses dengan single synth-pop anthemik, Don't Blame Me, yang masuk ke 43 playlist New in Alternative di Apple Music dan diputar di BBC Radio, sebagai kelanjutan dari single pop Is It Any Wonder. Kini, trio itu kembali dengan single dan video klip terbaru mereka berjudul Tears Won't Show, yang diambil dari album mereka yang akan datang, One Step Back, Two Steps Forward.

Tears Won't Show menampilkan sentuhan berbeda dari Flawes, dengan musik alt-pop mereka kini dibuat menjadi lebih gelap dengan teriakan penuh perasaan dari sang vokalis, Josh 'JC' Carruthers, sentuhan musik blues yang kuat, dan irama yang bombastis.

Suasana hati mereka terekspresikan jelas dalam liriknya, sederhana namun lantang: sudah cukup kami bertoleransi dengan kalian, dan kami ingin kalian berhenti bermain-main.

Tears Won't Show ditulis oleh Flawes yang beranggotakan JC, Freddie Edwards, dan Josh 'Huss' Hussey serta di-mix oleh Jonathan Gilmore yang pernah berkolaborasi dengan The 1975, Twenty One Pilots, dan Beabadoobee.

Flawes bercerita, "Lagu ini adalah tentang kekacauan yang dilakukan seseorang yang tidak tahu apa yang mereka inginkan, namun memiliki kekuatan yang mengacaukan hidup kita. Namun, waktunya telah tiba untuk segera keluar dari siklus ini, tanpa menyesali keadaan yang telah terjadi. Kami suka betapa moody-nya lagu ini. Rasanya seperti suara yang benar-benar baru untuk Flawes dan membawa warna yang tak terduga ke dalam album ini."

Disutradarai oleh Callum Lloyd-James, yang pernah berkolaborasi dengan The Wombats, video klip Tears Won't Show juga menampilkan Flawes dengan gaya estetika yang baru.

Memadukan penampilan band yang penuh semangat dengan gerakan tubuh yang artistik, video ini menemukan kekuatan dalam kesederhanaannya terutama dengan palet warna yang lebih gelap dan pencahayaan yang penuh siluet yang memberikan gaya berkelas yang selaras dengan makna lagu ini.

Tears Won't Show dan Is It Any Wonder menampilkan dua sisi yang berbeda dari album One Step Back, Two Steps Forward yang akan datang. Namun, terlepas dari gaya mereka yang berbeda, lagu ini merupakan satu kesatuan yang kohesif, dengan suara Flawes yang penuh semangat didukung irama menggebu-gebu dan petikan gitar serta chorus yang luas.

Didasarkan sikap bahwa setiap momen adalah hal yang penting, album ini tak membuang-buang waktu untuk membawakan pesona pop lugas yang menarik. Tidak ada satu lagu pun yang berdurasi lebih dari empat menit, yang membuatnya terasa seperti sebuah koleksi lagu-lagu hits instan.

Flawes juga baru-baru ini meluncurkan podcast baru mereka, Meet At The Hotel Bar, tempat mereka membawakan percakapan santai dengan berbagai tamu dari dunia musik, tentang kisah-kisah menarik yang terjadi saat tur musik, yang awalnya merupakan sebuah rahasia.

Sejauh ini, mereka telah menghadirkan Chris Wolstenholme dari Muse dan Woody dari Bastille, dan selanjutnya akan menghadirkan Ella Eyre di episode berikutnya pada tanggal 13 Maret.

Dengan lebih dari 10 juta stream hingga saat ini, Flawes terus mengembangkan fanbase mereka di Asia dengan Indonesia, Filipina, dan Malaysia dalam Top 15 Streaming Market mereka di seluruh dunia. (RO/Z-1)