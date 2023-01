Flawes Rilis Single Don't Blame Me

SETELAH merilis single Is It Any Wonder, Flawes kembali dengan single terbaru mereka, Don't Blame Me, yang dirilis melalui Red Bull Records, dan diambil dari album baru mereka One Step Back, Two Steps Forward, yang akan dirilis pada 9 Juni mendatang.

Mengekspresikan patah hati melalui musik dengan melodi yang penuh semangat, trio synth alt-pop, Flawes merilis Don't Blame Me, yang merupakan lagu yang menyuarakan inti dari album mereka tentang memulai sesuatu yang baru.

Mereka menulis lagu ini dengan Sam Backoff dari Avenue Beat, yang viral di TikTok dengan lagu "Lowkey F*** 2020" dan menuai pujian dari Rolling Stone dan Justin Bieber.

Baca juga: Flawes Rilis Single dan Video Musik Is It Any Wonder

Musik pop modern ala Flawes telah mengumpulkan penggemar dari kalangan musisi ternama seperti Billie Eilish, membawa mereka bersesi musik dengan Finneas, mendapat dukungan dari Radio 1 dan membawa ke panggung Reading dan Leeds.

Album One Step Back, Two Steps Forward adalah sebuah album penuh semangat; dengan irama menggebu-gebu yang menggambarkan bagaimana setiap momen dalam hidup adalah sesuatu yang sangat penting.

Album ini seperti layaknya sebuah koleksi dari lagu-lagu hits, sebab tidak ada satupun lagu yang berdurasi lewat dari empat menit.

Semua lagu di album ini ditulis atau ditulis bersama dengan Flawes.

Album ini juga menghadirkan kontribusi dari Mike Crossey (The 1975, Wolf Alice, Foals), Simon Oscroft (Olivia Rodrigo, Portugal. The Man), Jonathan Gilmore (Rina Sawayama, Twenty One Pilots), dan Thom Powers (The Naked and Famous).

Vokalis Flawes, Josh 'JC' Carruthers, bercerita, "Salah satu bagian terbaik dalam pembuatan album ini adalah melakukan sesi rekaman dengan orang-orang yang pernah atau sedang mengalami hal yang sama persis seperti yang kami alami. Aku sangat menyukainya. Lagu-lagu ini tidak akan mungkin terwujud tanpa adanya satu langkah mundur. Hal ini membuat hasilnya menjadi sedikit lebih manis setelah berhasil berjuang mengatasi tantangan yang ada."

Di satu sisi, JC dan rekan-rekan satu bandnya, Freddie Edwards (gitar) dan Josh 'Huss' Hussey (drum) juga tetap menjaga suasana hati yang ceria dengan lagu-lagu electro-pop yang dramatis (Give Me Your Worst), lagu dengan irama synth ala Coldplay (Satellite), serta lagu penutup euforik (Waste It All On You).

Namun, mereka juga memberikan nada yang lebih gelap pada album ini, dengan semangat perjuangan dalam Tears Won't Show.

Selama lebih dari 32 menit setelah menekan tombol play, album One Step Back, Two Steps Forward membuktikan bahwa setiap bagian dari perjuangan Flawes tidak sia-sia — di mana tantangan mereka pada akhirnya membuat mereka dapat meningkatkan musikalitas mereka ke tingkat yang lebih tinggi.

Dengan lebih dari 10 juta stream hingga saat ini, Flawes terus mengembangkan fanbase mereka di Asia dengan Indonesia, Filipina, dan Malaysia dalam Top 15 Streaming Market mereka diseluruh dunia. (RO/OL-1)