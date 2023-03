Adele Berikan Hadiah Pernikahan Spesial untuk Fans

Penyanyi dan penulis lagu Adele, 34, memberikan hadiah pernikahan spesial kepada fans yang menonton konsernya di Las Vegas. Dalam konser itu, Adele meyematkan tanda tangan di gaun pengantin yang dikenakan fans-nya.

Dalam sebuah video yang beredar di media sosial, Adele tengah berjalan menuju panggung sambil menyanyikan lagu When We Were Young. Tiba-tiba saja perhatian Adele tertuju pada pasangan yang masih mengenakan gaun pengantin dan jas yang sedang berdiri di bangku penonton. Sontak, Adele langsung menyapa mereka.

"Wah, kalian baru menikah hari ini? Selamat!" seru Adele.

Kemudian Adele memberikan tanda tangan di bagian bawah gaun yang dikenakan pengantin perempuan. Mereka lantas melonjak kegirangan.

Pasangan itu pun kemudian menuliskan momen bahagianya di akun Instagram. Pengantin perempuan yang bernama Gaby itu mengaku bahwa ia merupakan penggemar berat Adele, dan memimpikan agar Adele bisa bernyanyi di pesta pernikahannya.

"Aku menemukan cinta dalam hidupku. Dan priaku bertekad untuk membuat Adele bernyanyi di pernikahan kami. Tujuh tahun kemudian, semua impian kami menjadi kenyataan," ucap Gaby.

"Terima kasih Adele karena telah menciptakan kenangan seumur hidup unutuk kami," tutup Gaby.

