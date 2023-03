Blackpink Hadirkan Pameran dan Pop-Up Store di Senayan Park, Jakarta

PAMERAN dan pop-up store dari girl group kenamaan asal Korea Selatan ‘Blackpink’ telah resmi dibuka pada Rabu (6/3) di Senayan Park, Jakarta Pusat.

Pameran dan pop-up store ini akan dibuka selama satu bulan, dari 6 Maret hingga 6 April 2023. Terdapat lebih dari 30 varian merchandise yang bisa Anda dapatkan, termasuk original merchandise seperti photocard set dan album yang baru pertama dijual di sini.

Tidak hanya menghadirkan berbagai merchandise resmi dari Blackpink, namun Anda juga dapat menikmati pameran khusus yang berisi aset dan properti yang digunakan di musik video artis asuhan YG Entertainment ini.

Hadirnya “Blackpink In Your Area Pop-Up Store & Exhibition in Jakarta” ini juga didukung oleh brand kesehatan asli Indonesia, Flimty. Sebagai co-promotor dari acara ini, pihak FLIMTY menyatakan bangga karena ini juga merupakan kolaborasi internasional pertama mereka.

“Flimty sebagai brand asli Indonesia bangga banget bisa membuat exhibition dan pop up store BLACKPINK pertama kali di Indonesia. Kami berharap masyarakat bisa menikmati pameran ini,” ungkap Dennis Hadi, CEO dari Flimty dalam keterangan, Selasa (7/3).

"Cara mendapatkan tiket ke “Black In Your Area Pop Up Store & Exhibition in Jakarta” ini dapat dilakukan dengan dua cara," kata Dennis.

Pertama. Membeli produk Flimty ‘Pink Edition’ seharga Rp 319.000.-. Anda dapat membeli edisi ini di e-commerce official, agen resmi Flimty, dan di venue (OTS). Dapatkan voucher spesial di dalamnya untuk penukaran tiket dan photocard set spesial Blackpink yang berisi 10 buah foto (selama persediaan masih ada). atau,

Kedua. Membeli merchandise official di pop-up store Blackpink ini dengan minimal pembelian Rp 450 ribu.

Waktu buka pop-up store dan exhibition ini adalah setiap hari mengikuti jam operasional venue, yakni: Minggu sampai dengan Kamis, pukul 10.00-21.00 WIB. dan Jumat sampai dengan Sabtu, pukul 10.00-22.00 WIB.

"Ini kita bikin first di Indonesia, di sini ada semua original merchandise, barang-barang dia semua ada, albumnya juga ada, dan yang paling bagus di dalam ada exhibition kayak BLACKPINK world, ada LED, ada video-video mereka semua, bahkan ada kostum asli yang dipakai di konser-konser, kita pajang semua di situ, semuanya lengkap," papar Dennis.(RO/S-4)