WayV akan Tampil di Indonesia pada April

GRUP idola berbasis di Tiongkok yang merupakan subunit grup K-Pop NCT, WayV, akan menyapa para penggemar mereka atau yang akrab disapa WayZenNi di Indonesia melalui gelaran acara bertajuk WayV Fanmeeting Tour [Phantom] in Jakarta pada 29 April 2023.

Promotor Dyandra Global Edutainment, dikutip Senin (27/2), mengumumkan, acara jumpa penggemar ini nantinya berlangsung di Indonesia Convention Exhibition (ICE) BSD City, Tangerang pada pukul 14.30 WIB.

Informasi detail mengenai tiket akan mereka umumkan segera melalui laman media sosial yang sama.

WayV sebelumnya menggelar WayV Fanmeeting Tour [Phantom] di Seoul, Korea Selatan pada 11 dan 12 Februari 2023 dan hanya lima dari tujuh personel yang berpartisipasi yakni Kun, Ten, Xiaojun, Hendery, dan Yangyang.

Selain di Seoul, mereka juga menggelar acara di beberapa kota negara lain seperti Manila pada 26 Maret 2023, kemudian di Bangkok pada 1 dan 2 April dan Indonesia setelahnya.

Grup yang pada Januari lalu merayakan debut keempat tahun itu pernah berkunjung ke Indonesia pada September 2022 untuk menghadiri acara penghargaan yang diselenggarakan sebuah stasiun televisi swasta.

Selama di Indonesia, mereka juga sempat berkeliling Jakarta dan memproduksi konten video untuk penggemar yang kemudian diunggah ke laman YouTube.

Pada Desember 2022, mereka mengeluarkan mini album keempat berjudul Phantom dengan lagu utama yang terinspirasi dari The Phantom of the Opera.

Tidak lama setelah dirilis secara global, album ini menduduki peringkat wahid tangga album teratas iTunes di total 23 negara termasuk Indonesia, Australia, India, Meksiko, Brasil, Selandia Baru, Finlandia, Polandia, Cile, Singapura, Turki, Malaysia, Vietnam, Thailand, dan Filipina. (Ant/OL-1)