Bersiap! The Other Festival Kembali Hadir di JIExpo Kemayoran

Bersiaplah untuk turut serta memberi dampak besar dalam dunia kreativitas, karena The Other Festival akan kembali hadir pada 13 - 14 Mei 2023 di Parkir Barat JIEXPO Kemayoran Jakarta!

Dengan mengangkat tema baru dan berani bertajuk Giant Steps, The Other Festival mengambil langkah besar ke depan dengan menawarkan festival experience yang lebih beragam untuk menjangkau lebih banyak audiens dari edisi-edisi sebelumnya.

Tahun ini, The Other Festival memperluas spektrumnya dengan menyediakan platform yang lebih besar untuk berbagai mitra dan kolektif lokal, deretan musisi masa kini, hingga talenta-talenta

emerging yang menjanjikan. The Other Festival juga akan menyajikan beberapa nama musisi internasional demi memeriahkan gelarannya tahun ini.

Itu semua menandai tujuan The Other Festival untuk menjadi melting pot terbaik bagi industri kreatif dengan menyatukan mitra pelaku, performer, sekaligus penonton dalam serangkaian kegiatan yang merayakan ekosistem di belakangnya.

"Industri kreatif didorong oleh kolektif dan seniman yang membentuk suara masa kini. Dan The Other Festival (adalah) platform bagi para seniman untuk menampilkan bakat mereka. Menemukan ide baru, terhubung dengan audiens, dan membalasnya dengan menjadikannya perayaan bagi individu-individu ini,” ujar Indisya Zealaikha (Indi), Head of Double Deer Experience.

Dia menambahkan, “Kami mengambil tema Giant Steps tahun ini untuk memperluas acara kami dan menyediakan platform untuk performer dan (ragam) mitra yang lebih luas. Menjadikan ini wadah peleburan utama untuk industri kreatif," ujarnya.

Menyusul suksesnya tema Homecoming di tahun lalu, The Other Festival siap berkomitmen untuk terus berkembang ke tingkatan yang lebih tinggi. Dengan variasi performer dan mitra yang lebih banyak dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, para pengunjung dapat berharap untuk merasakan festival dengan konsep dan nuansa yang berbeda. Tema Giant Steps mewakili misi The Other Festival untuk menjadi sebuah gelaran yang berusaha untuk melangkah lebih jauh di setiap tahunnya. "Double Deer Experience adalah bagian dari Double Deer Group dan saya mewakili mitra dan pemilik. Saya berharap kami dapat memberikan kontribusi nyata bagi industri kreatif sebagai promotor musik dan konsisten dalam peningkatan dari tahun ke tahun. Mulai dari acara

pertama kali The Other Festival dengan konsep Kemang Takeover, lalu The Other Festival M Bloc Takeover pada tahun lalu, dan sekarang kita mengambil langkah besar ke JIEXPO Kemayoran,” ujar Artha Satya (Dito), perwakilan dari Managing Director Double Deer Group.

Di samping itu, The Other Festival juga bertujuan untuk menyatukan nama-nama besar di kancah musik lokal. Bukan hanya sebagai wadah peleburan untuk kolektif, tetapi juga jadi platform bagi pencipta musik dan pelaku kreatif lokal. Di kesempatan tahun 2023 ini, The Other Festival akan menampilkan lebih dari 40 performer, 6 kolektif partisipan, serta 5 sesi program talkshow dengan judul Adu Domba yang bisa dinikmati oleh para audiens dalam rentang waktu 2 hari. (OL-12)