Blake Lively dan Justin Baldoni Berduet di Film It Ends With Us

NOVEL romansa terlaris karya Colleen Hoover, It Ends With Us, akan diadaptasi ke dalam film dengan pemeran Blake Lively dan Justin Baldoni.

Film itu sedang dalam pengembangan oleh Sony Pictures, dengan Baldoni didapuk untuk menjadi sutradara dan produser eksekutif di bawah Wayfarer Studios miliknya.

Lively juga menjadi produser eksekutif bersama Hoover, Steve Sarowitz dan Andrew Calof. Alex Saks akan memproduseri untuk Saks Picture Company, bersama dengan Jamey Heath yang akan memproduseri atas nama Wayfarer Studios. Skenario ditulis oleh Christy Hall (I Am Not Okay With This) dan juga menjadi produser.

It Ends With Us bercerita tentang gadis kota kecil, Lily, yang pindah ke Boston untuk memulai bisnisnya sendiri. Kisah asmara terjalin antara dia dan ahli bedah saraf Ryle, tetapi dokter tersebut enggan untuk menjalin hubungan, demikian deskripsi buku itu.

Namun, bayangan cinta pertamanya tiba-tiba muncul dan menjadi penghalang bagi hubungan Lily dan Ryle.

Hoover, saat ini, adalah novelis terlaris di AS, menulis lima dari 10 buku terlaris dari genre apa pun tahun lalu, dengan lebih dari 20 juta buku terjual.

It Ends With Us berakhir pada 2022 sebagai buku cetak terlaris dan telah masuk dalam daftar buku terlaris New York Times selama lebih dari 90 minggu.

Baldoni dan Wayfarer telah bekerja sama dengan Hoover sebagai konsultan film tersebut.

Sementara Blake Lively terkenal karena karyanya dalam serial TV Gossip Girl dan film-film seperti A Simple Favor dan The Sisterhood of the Travelling Pants. Dia membuat debut penyutradaraannya tahun lalu dengan video musik I Bet You Think About Me milik Taylor Swift.

Saat ini, Lively bersiap membuat debutnya sebagai sutradara film feature Seconds, sebuah adaptasi dari novel grafis Bryan Lee O'Malley, ditulis dan diproduksi oleh Edgar Wright bersama Marc Platt. (Ant/OL-1)