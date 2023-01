NCT Dream Daur Ulang Lagu Candy

GRUP idola K-pop NCT Dream hadir dengan video musik mereka untuk Candy, sebuah remake dari lagu hit grup H.O.T yang dirilis pada 1996.

Bersamaan dengan video musik itu, NCT Dream pun merilis mini album spesial musim dingin mereka berjudul sama.

Seperti dikutip dari Soompi, Selasa (3/1), NCT Dream menafsirkan ulang Candy dengan aransemen yang menyegarkan dan hangat dengan menampilkan warna mereka sendiri yang ditambahkan ke melodi ceria dari lagu aslinya.

NCT Dream beranggotakan Mark, Renjun, Jeno, Haechan, Jaemin, Chenle dan Jisung, memulai debut mereka pada 2016 sebagai subunit ketiga dari supergrup K-pop NCT.

Mereka melakukan debut melalui lagu Chewing Gum dan telah merilis lagu-lagu hits seperti Glitch Mode, Beatbox, Hot Sauce, Hello Future, dan We Go Up.

Unit ini awalnya terdiri dari anggota NCT yang berusia di bawah 20 tahun, tetapi ketujuh anggota tersebut sekarang sudah dewasa.

Album penuh kedua grup yakni, Glitch Mode, dan versi kemas ulangnya, Beatbox, telah terjual sebanyak 3,61 juta keping pada 2022. (Ant/OL-1)