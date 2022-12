Yuk Mengenal Park Hyuk Kwon, Lawan Main Song Joong Ki di Reborn Rich

DI serial drama Korea Reborn Rich, tokoh Oh Se Hyun dimainkan oleh aktor Park Hyuk Kwon. Oh Se Hyun adalah partner bisnis karakter Jin Do Joon, yang dimainkan Song Joong Ki.

Oh Se Hyun ini adalah sosok yang selalu membantu Jin Do Joon dalam berinvestasi dan mengurus perusahaan. Park Hyuk Kwon, yang memerankan Oh Se Hyun adalah seorang aktor senior yang sudah menjadi pemeran pendukung di berbagai drama.

Park Hyuk Kwon sudah berkecimpung di drama dan film sejak 2001. Aktor kelahiran 11 Juli 1971 debut dengan bermain di film pendek. Lalu, dia merambah hingga ke film komersil dan drama.

Oleh karena itu sudah banyak judul drama dan film yang dia bintangi. Berbagai karakter pun sudah dia perankan, ini dia beberapa di antaranya, dikutip dari siaran resmi Viu.

Go Byung Jik - Dream High (2011)

Ternyata Park Hyuk Kwon sempat muncul sebagai pemeran pendukung di drama yang cukup terkenal pada 2011, Dream High.

Drama ini disukai karena pemerannya adalah para idola K-pop, termasuk Bae Suzy, yang memerankan tokoh utama Go Hye Mi, dan Ok Taecyeon, yang menjadi tokoh Hyun Shi Hyuk.

Park Hyuk Kwon memerankan Go Byung Jik, ayah dari Go Hye Mi, seorang mantan pengusaha kaya yang bangkrut. Go Byung Jik ini termasuk ayah yang tidak bertanggung jawab.

Ketika perusahaannya bangkrut dan berutang cukup besar, dia malah kabur dan meninggalkan kedua anaknya.

Akhirnya, Go Hye Mi yang harus membayar hutang ayahnya dengan masuk ke sekolah seni Kirin untuk menjadi artis. Tapi, begitu dia akan masuk ke agensi hiburan, tiba-tiba Go Byung Jik, sang ayah kembali dan mengajaknya ke Amerika Serikat (AS).

Go Hye Mi terpaksa ikut ayahnya dan meninggalkan teman-temannya di Kirin.

Mr Zhang - Where Stars Land (2018)

Drama Korea Where Stars Land bercerita tentang kehidupan para karyawan bagian layanan penumpang di bandara internasional Incheon. Terutama kehidupan dua tokoh utamanya, Han Yeo Reum (Chae Soo Bin) dan Lee Soo Yeon (Lee Je Hoon).

Lee Soo Yeon adalah pria yang terlihat misterius karena tertutup dan tidak punya teman. Ternyata dia punya rahasia, yaitu tangan dan kaki kanannya terbuat dari logam akibat kecelakaan yang dialaminya saat remaja.

Orang yang berjasa membuatkan tangan dan kaki palsu untuk Lee Soo Yeon ini adalah Mr Zhang, pemilik Fox Bride Star cafe, yang diperankan oleh Park Hyuk Kwon.

Dulu, Mr Zhang adalah seorang dokter bedah terkenal bernama Jang Won Sik sebelum pensiun dan menjadi pemilik kafe.

Dia sudah menganggap Lee Soo Yeon seperti anaknya sendiri dan selalu menolongnya ketika terluka. Sebab, tidak ada yang tahu tentang tangan dan kaki logam milik Lee Soo Yeon, jadi hanya Mr Zhang yang bisa merawatnya.

Baek Ga - Nokdu Flower (2019)

Pada 2019, Park Hyuk Kwon berakting sebagai ayah dari Baek Yi Kang (Jo Jung Suk) bernama Baek Ga di drama Nokdu Flower.

Karakter Baek Ga diceritakan sebagai sosok pegawai pemerintah Kota Gobu yang kejam dan gemar memeras rakyat kecil. Sikap serakahnya ini disebabkan dia ingin membangun reputasi agar tidak ada yang menghina latar belakangnya yang miskin.

Dia juga memperlakukan anak-anak dengan cara yang tidak adil. Baek Yi Kang, anaknya yang lahir dari ibu berkasta rendah diperlakukan seperti pelayan.

Baek Yi Kang harus melaksanakan perintah ayahnya untuk menyiksa rakyat kecil. Sehingga ketika ada pemberontakan, Baek Yi Kang pun kena hukuman dari rakyat yang dulu disiksanya.

Sedangkan anaknya yang satu lagi, Baek Yi-hyun (Yoon Shi Yoon) diperlakukan dengan baik. Dia disekolahkan ke Jepang dan dipersiapkan untuk ujian masuk menjadi pegawai pemerintah mengikuti jejak ayahnya.

Kedua kakak-beradik ini akhirnya menjadi lawan saat ada pemberontakan rakyat terhadap pemerintah dan bangsawan.

Oh Se Hyun - Reborn Rich (2022)

Tokoh terbaru yang dimainkan oleh Park Hyuk Kwon adalah Oh Se Hyun, partner bisnis Jin Do Joon (Song Joong Ki) di drama Korea Reborn Rich.

Oh Se Hyun adalah seorang ahli investasi keturunan Korea yang bekerja di perusahaan investor besar Amerika Serikat bernama Power Share.

Dia digambarkan sangat cerdas dan punya intuisi yang tinggi. Oh Se Hyun bisa membaca bisnis yang dapat menguntungkan sehingga dapat mengalokasikan dana investasi dengan tepat.

Karena itulah Jin Do Joon tertarik mengajaknya bekerja sama untuk mendirikan perusahaan investasi di Korea bernama Miracle.

Selain cerdas, Oh Se Hyun juga sangat berani. Dia tidak gentar ketika diminta Jin Do Joon menghadapi para pemimpin perusahaan Sunyang Group.

Termasuk berhadapan dengan kakek Do Joon yang keras, Jin Yang Chul (Lee Sung Min). Bahkan ketika harus berurusan dengan hukum karena menentang Sunyang Group, Oh Se Hyun tetap bisa bersikap tenang. (Ant/OL-1)