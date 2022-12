Henry Cavill tak Akan Lagi Perankan Superman di DC Universe

AKTOR Henry Cavill dipastikan tidak akan lagi memerankan karakter Superman di DC Universe yang saat ini dipercayakan untuk dibesut oleh sineas James Gunn dan Peter Safran.

Karakter Superman akan menjadi proyek pertama di DC Universe yang baru dan tengah disiapkan dengan kisah baru sehingga Henry Cavill dinilai kurang pas untuk posisi itu.

"Pada tahap awal, cerita kita akan berfokus pada bagian awal kehidupan Superman, sehingga karakter tersebut tidak akan diperankan oleh Henry Cavill," ujar James Gunn dalam cuitannya seperti dikutip dari Variety, hari ini.

Meski begitu, James Gunn dan Peter Safran telah berjumpa langsung dengan Henry Cavill dan membicarakan potensi untuk bekerja sama di masa depan.

Henry Cavill pun mengonfirmasi kabar itu dan juga menceritakan dirinya tetap mendukung langkah James Gunn dan Peter menciptakan alur waktu yang baru untuk DC Universe.

“Saya memahami bahwa James dan Peter memiliki universe yang akan dibangun. Saya berharap mereka dan semua yang terlibat di universe baru itu mendapatkan keberuntungan yang terbaik dan membahagiakan,” ujar Henry.

Kabar proyek terbaru DC untuk karakter Superman muncul setelah satu pekan lalu DC memutuskan tidak melanjutkan kerjasama dengan sutradara Patty Jenkins menggarap film untuk karakter Wonder Woman.

Patty sebelumnya membuat dua film yang dibintangi Gal Gadot untuk karakter pahlawan wanita super Wonder Woman yaitu "Wonder Woman" dan "Wonder Woman 1984".

Adapun perubahan mengenai alur dan juga semesta DC Universe dijanjikan James Gunn akan diungkap lebih lanjut pada Januari 2023.(Ant/OL-4)