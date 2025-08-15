Rachel Brosnahan Viral karena Adegan Ciuman dengan Superman dan Reaksi Sang Suami

Adegan di film Superman.(Dok. X)

BINTANG film Superman, David Corenswet dan Rachel Brosnahan, menjadi viral setelah terlihat melanjutkan adegan ciuman meski sutradara sudah berteriak “cut”. Penampilan debut Corenswet sebagai Clark Kent mendapat reaksi positif dari penggemar dan kritikus setelah dirilis bulan lalu, yang merupakan kabar baik setelah kontroversi penggantian Henry Cavill, bintang The Witcher, sebagai pahlawan komik ikonik tersebut.

Namun, perbincangan online tentang film tersebut kini lebih banyak membahas dinamika antara Corenswet dan rekan mainnya Brosnahan, yang memerankan kekasih Clark Kent, Lois Lane. Hal ini terjadi setelah klip di balik layar yang menunjukkan momen intim antara karakter mereka beredar di internet.

Dalam klip tersebut, yang telah ditonton lebih dari 49 juta kali setelah dibagikan di Twitter/X oleh pengguna @godsandmortaIs, terlihat Rachel Brosnahan mendekatkan diri untuk mencium bibir Corenswet saat masih dalam karakter.

Sutradara Superman, James Gunn, kemudian terdengar mengatakan ‘cut’, yang diikuti oleh Brosnahan mendekatkan diri untuk ciuman kedua hanya beberapa detik setelahnya.

Momen yang tampaknya tak bersalah antara dua aktor dalam karakter tersebut kemudian menyebar luas di media sosial, dengan orang-orang mulai berspekulasi liar tentang sifat hubungan Brosnahan dan Corenswet.

“Bagaimana orang bisa pacaran dengan aktris, ya?” tulis seseorang menanggapi klip tersebut, sementara yang lain menambahkan: “Saya tidak pernah bisa menikah dengan aktor. Kenapa kamu mencium setelah ‘cut’???”

Namun, beberapa orang tidak yakin momen tersebut mencurigakan, karena ciuman Brosnahan terjadi sangat cepat setelah Gunn mengatakan ‘cut’, menyarankan dia mungkin tidak punya waktu untuk bereaksi sebelum ciuman kedua.

“Kalian terlalu berlebihan, ‘cut’ itu tidak bisa dihindari, kurang dari 18 frame,” tulis netizen lain.

Penggemar yang penasaran kemudian membanjiri akun media sosial suami Brosnahan, Jason Ralph, dengan seorang pengguna yang jeli memperhatikan aktor tersebut telah menyukai komentar yang cukup tajam tentang situasi tersebut, yang ditinggalkan di bawah postingan di akun Instagram-nya.

Komentar tersebut berbunyi: “Sungguh menyedihkan melihat kariermu dihancurkan hingga diingat sebagai seorang yang dikhianati karena istrimu tidak bisa mengendalikan dirinya dengan rekan aktingnya. Bro, ayo punya rasa cinta diri dan berani membela diri, biarkan dia bersama dia jika dia benar-benar menginginkannya pada akhirnya.”

Komentar tersebut kini telah dihapus dari postingan Ralph, aktor tersebut tampaknya telah menonaktifkan fitur komentar, namun komentar tersebut segera di-screenshot dan dibagikan luas di X dan Reddit.

Ralph kini menghadapi reaksi keras karena ‘menyukai’ komentar tersebut, dengan pria berusia 39 tahun itu kini disebut sebagai ‘orang aneh’ dan ‘tidak percaya diri’ atas insiden tersebut.

Tidak semua orang menanggapi Ralph dengan keras, dengan beberapa orang menyarankan dia mungkin sedang mengerjai penggemar dengan menyukai komentar tersebut atau hanya melakukan kesalahan jari dan secara tidak sengaja menyukai komentar tersebut saat menggulir – yang tentu saja pernah kita semua lakukan di masa lalu. (H-3)