Profil Suami Pemain FIlm Superman Rachel Brosnahan, Jason Ralph yang Viral di Medsos

Jason Ralph dan Rachel Brosnahan.(Dok. Instagram Jason Ralph)

JASON Ralph, aktor Amerika yang paling dikenal karena perannya dalam The Magicians dan The Marvelous Mrs. Maisel, menjadi sorotan dalam topik yang sedang tren setelah interaksi media sosialnya memicu perdebatan tentang ‘kejantanannya.’ Ralph, 39, menikah dengan bintang Superman, Rachel Brosnahan.

Kontroversi bermula ketika pengguna internet menyadari ia tampaknya ‘menyukai’ komentar Instagram yang menghina, yang merujuk pada chemistry di layar antara istrinya dan rekan mainnya, David Corenswet. Screenshot interaksi tersebut menyebar di Reddit dan X, memicu diskusi online yang luas.

Siapa Jason Ralph?

Lahir pada 7 April 1986 di McKinney, Texas, Jason Ralph belajar akting di State University of New York at Purchase. Ia memulai kariernya di panggung, mendirikan bersama kolektif teater New York Strangemen & Co., yang kemudian memproduksi drama pemenang Penghargaan Obie, The Woodsman. Pengalaman panggung Ralph membuka pintu bagi peran-peran di televisi dan film.

Baca juga : Rachel Brosnahan Viral karena Adegan Ciuman dengan Superman dan Reaksi Sang Suami

Film dan Sorotan Karier Jason Ralph

Peran televisi paling dikenal Ralph adalah Quentin Coldwater dalam drama fantasi Syfy The Magicians, yang tayang dari 2015 hingga 2019. Ia juga tampil dalam Madam Secretary, Younger, Aquarius, dan seri Manhattan yang terinspirasi dari The Manhattan Project. Mulai 2022, Ralph memerankan Mike Carr dalam musim terakhir The Marvelous Mrs. Maisel, beradu akting dengan Brosnahan.

Kredit filmnya meliputi A Most Violent Year (2014), Brightest Star (2014), Those People (2015), dan I’m Thinking of Ending Things (2020) karya Charlie Kaufman. Selain berakting, Ralph terus aktif dalam pekerjaan teater dan proyek produksi.

Pernikahan dengan Rachel Brosnahan

Ralph bertemu Brosnahan pada tahun 2013 saat bekerja di film indie I’m Obsessed With You. Pasangan ini menjaga hubungan mereka secara tertutup sebelum menikah pada tahun 2018, dan mengonfirmasi pernikahan mereka secara publik selama musim penghargaan 2019.

Baca juga : Film Superman, Bocoran Kameo Utama Pemeran Jor-El Akhirnya Terungkap

Brosnahan saat ini menjadi sorotan sebagai Lois Lane dalam film Superman (2025) karya James Gunn, yang telah meningkatkan rasa penasaran publik tentang kehidupan pribadinya dan suaminya.

Mengapa Jason Ralph Ramai di Medsos?

Kontroversi terbaru berpusat pada postingan Instagram yang dibagikan Ralph pada 2 Juni 2025. Di antara komentar-komentar tersebut, ada yang menggunakan bahasa yang merendahkan, termasuk istilah ‘cuckold’, merujuk pada dinamika layar Brosnahan dengan Corenswet. Pengguna media sosial mengklaim Ralph ‘menyukai’ komentar tersebut, yang memicu spekulasi dan kritik.

'Sungguh menyedihkan melihat kariermu dihancurkan hingga diingat sebagai seorang cuckold karena istrimu tidak bisa mengendalikan dirinya dengan rekan aktingnya. Bro, ayo punya rasa cinta diri dan berani membela diri, biarkan dia bersama dia jika dia benar-benar menginginkannya pada akhirnya,' bunyi komentar tersebut.

Interaksi tersebut dengan cepat diabadikan dalam tangkapan layar dan beredar di platform seperti Reddit. Beberapa menginterpretasikannya sebagai tanda Ralph mengalami masalah dalam pernikahannya dengan Brosnahan, sementara yang lain melihatnya sebagai sarkasme dan candaan.

Sementara itu, Corenswet, yang memerankan Superman berlawanan dengan Lois Lane Brosnahan, telah menikah sejak 2023, detail yang ditekankan oleh beberapa media untuk membantah rumor tentang hubungan asmara di luar layar. (H-3)