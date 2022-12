TXT Ungkap Tanggal Comeback Lewat Teaser

GRUP idola K-pop TOMORROW X TOGETHER (TXT) mengungkapkan tanggal comeback mereka dengan mini album The Name Chapter: TEMPTATION, yakni 27 Januari 2023 pukul 14.00 waktu Korea Selatan.

TXT juga merilis teaser untuk album baru yang menandai dimulainya seri anyar untuk grup setelah berakhirnya seri The Dream Chapter dan The Chaos Chapter.

Seperti disiarkan Soompi, Kamis (15/12), sebelumnya, pada awal Desember ini, TXT meluncurkan trailer konsep sinematik mereka untuk The Name Chapter.

Trailer berdurasi enam menit ini menyoroti penampilan TXT saat mereka secara dramatis menceritakan kisah Peter Pan, Wendy, dan Neverland.

Seperti yang diisyaratkan pada akhir penampilan Melon Music Awards 2022 beberapa waktu lalu, TXT akan memulai The Name Chapter pada 2023. (Ant/OL-1)