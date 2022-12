Single Terbaru Voxxes Hadirkan Nuansa Romantis

GRUP musik Voxxes membawa nuansa romantis dan ekspresif dalam single terbaru yang bertajuk Paris.

Dikutip dari keterangan resmi, Kamis (8/12), lagu itu terinspirasi dari kota yang tengah disinggahi oleh salah satu personel Voxxes, Rr. Ia merangkum setiap energi yang ia peroleh ke dalam musik di lagu Paris.

"Lagu ini tentang seseorang yang sedang berada di fase jatuh cinta. Rasa jatuh cinta tersebut nggak cuma bisa diartikan dengan pasangan, tetapi juga bisa dengan apa pun itu. Sesederhana, seperti Rr menuliskan lagu ini tentang Paris, kota itu sendiri," kata sang vokalis Zhafari.

Ia melanjutkan, Paris disajikan dengan warna yang berbeda dengan lagu-lagu sebelumnya. Tidak seperti karya sebelumnya, mini album What the Night Will Be, yang disajikan dengan nuansa pop, Paris disajikan dengan meneruskan nuansa yang tengah dibangun sejak dirilisnya Fences sebagai pembuka album perdana Voxxes mendatang.

"Paris sudah menjadi bagian dari perkenalan album mendatang. Mulai dari tema cinta, pengaruh musik tahun 80-an yang lebih didominasi synthesizer dibandingkan dengan gitar, jadi karya yang akan datang punya konsep dance pop-nya lebih terasa," kata Zhafari.

Dalam proses kreatifnya, Voxxes memberikan pembaruan yang signifikan dalam penyajian musiknya. Kali ini, Voxxes dipengaruhi oleh musik pop dan RnB dari tahun 80-an, mulai dari Michael Jackson, Toto, Daft Punk, hingga The Weekend.

Berdasarkan pengalaman Rr, yang merupakan penulis Paris, inspirasi-inspirasi tersebut yang membuatnya mampu memotret keindahan akan kota persinggahannya secara tepat dan amat melekat.

Paris telah dapat dinikmati di seluruh kanal layanan musik digital.

Setelah single itu, nantinya akan diikuti dengan perilisan karya-karya lainnya. Ada Without You pada Februari 2023, Spend the Night pada Maret 2023, dan album perdana Voxxes, Zero Hour, pada Mei 2023. (Ant/OL-1)