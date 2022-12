Fragmen, Album Perdana Shena Malsiana

MUSISI Shena Malsiana merilis album perdananya yang diberi judul Fragmen. Album itu menjadi cara Shena untuk memeluk sisi gelap perjalanannya untuk menjadi musisi.

Ia mengaku dalam menciptakan album perdana ini, cukup banyak jalan berliku yang dihadapi hingga akhirnya bisa menghadirkan sembilan lagu untuk dinikmati penggemar musik Tanah Air.

"Ini adalah debut album pertama setelah bertahun-tahun aku bernyanyi. Maka itu, semua lagu yang ada di album ini adalah point of view dari aku semua. Semua lagu di album ini sebagian besar yang nulis adalah aku, Shena, dan message dari album ini adalah kisahku ketika aku lagi dalam masa gelap, dark side of me," ujar Shena dalam siaran persnya, dikutip Kamis (8/12).

Baca juga: Shena Malsiana Tuangkan Perasaan dalam Single Terlalu Ikhlas Untuk Kau Sakiti

Tajuk Fragmen tidak lepas juga dari proses pembuatan sebuah karya yang membutuhkan proses satu demi satu.

Mulainya dari satu penggalan kata, kemudian berlanjut pada penggalan lainnya.

Proses itu dipandang Shena layaknya mengumpulkan kepingan-kepingan atau fragmen dan kemudian menggabungkannya menjadi satu.

Dalam penciptaan Fragmen, yang mencoba merangkul sisi gelapnya, Shena menyadari karyanya itu juga bertugas sebagai penyembuh rasa sakitnya.

"Meski ini menyoroti sisi dark side aku, tetapi aku deliver message-nya bukan berarti harus gelap. Oke memang ini masa-masa desperate, tetapi aku tetap optimistis," jelas dia.

Sembilan lagu yang dihadirkan dalam Fragmen yakni Yang Berlalu, Berhenti Bicara, Lagu Marah, Terlalu Ikhlas Untuk Kau Sakiti, Tidak Penting, Arti Cinta, Melawan Awan, Peran, dan Nelangsa.

Lagu Arti Cinta menjadi lagu utama yang secara khusus baru dikenalkan Shena kepada para penggemarnya.

Arti Cinta diciptakan Shena terinspirasi dari kedua orangtuanya yang masih saling mencintai meski telah menua.

Baginya, kedua orangtuanya adalah bukti dari arti ketulusan cinta yang sesungguhnya.

Lagu ini menjadi lagu yang paling positif dan bernuansa terang dalam Fragmen.

Di samping itu, Shena menjadikan Arti Cinta sebagai hadiah bagi keluarganya untuk merayakan cinta dan juga keberhasilan menapaki jejak baru dalam kariernya sebagai musisi.

Kini, Fragmen karya Shena Malsiana telah dapat dinikmati di berbagai digital streaming platform di Indonesia. (Ant/OL-1)