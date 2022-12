Pemutaran Perdana Avatar: The Way of Water Digelar di London

SALAH satu film sekuel yang dinantikan akhirnya tayang di bioskop, Selasa (6/12). Avatar: The Way of Water tayang untuk pertama kali di dunia di London, Inggris.

Sekuel dari film Avatar itu tayang 13 tahun setelah film pendahulunya sukses menjadi film terlaris di dunia.

Publik akan bisa menyaksikan film karya James Cameron yang berdurasi 3 jam itu mulai pekan depan saat sutradara itu berharap bisa mewujudkan mimpi membuat waralaba sukses seperti Star Wars dan Marvel.

Sutradara legendaris itu mengakui dirinya gugup menjelang pemutaran perdana film itu.

"Saya selalu gugup setiap kali mengeluarkan film baru. Saat ini adalah masa yang menakutkan karena pandemi," ujarnya di karpet merah.

Meski begitu, Cameron optimistis film sekuelnya itu akan meraih sukses.

"Film ini bagus dan akan menghadirkan penalaman yang bagus. Film ini juga emosional," ungkapnya.

Setelah merilis ulang film Avatar, beberapa bulan terakhir, film itu kini hanya kurang sedikit mencapai pendapatan US$3 miliar dari seluruh dunia.

Film Avatar kedua ini kembali menghadirkan kombinasi sains fiksi dan politik ekologi, dengan kembali ke Planet Pandora tempat bangsa Na'vi berusaha mengusir invasi manusia.

Bintang film pertama Sam Worthington, Zoe Saldana, dan Sigourney Weaver kembali hadir bersama tambahan baru, termasuk Kate Winslet, seperempat abad setelah membintangi film Cameron lainnya, Titanic. (AFP/OL-1)