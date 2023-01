Avatar: The Way of Water Bertahan di Puncak Box Office untuk Pekan Kelima

AVATAR: The Way of Water bertahan di puncak Box Office Amerika Utara untuk pekan kelima secara beruntun setelah meraup pendapatan sebesar US$38,5 juta pada akhir pekan lalu.

Pendapatan itu membuat perolehan domestik film produksi Disney/20th Century itu meraup pendapatan total US$570 juta di luar pendapatan dari berbagai dunia lainnya yang sebesar US$1,33 miliar.

The Way of Water, yang merupakan sekuel film Avatar keluaran 2009, yang merupakan film dengan pendapatan terbesar sepanjang sejarah, berpeluang menjadi film pertama yang menembus angka US$2 miliar dari seluruh dunia sejak pandemi covid-19 melanda.

Posisi kedua ditempati oleh film thriller M3GAN yang meraup pendapatan sebesar US$21,2 juta. Film itu berkisah mengenai robot bebrentuk manusia yang dibuat untuk menemani seorang anak perempuan yaitm piatu.

Film keluarga keluaran Universal Puss in Boots: The Last Wish, menduduki peringkat ketiga. Spin off dari Shrek itu meraup pendapatan sebesar US$17,3 juta.

Posisi keempat ditempati oleh A Man Called Otto dengan raihan US$15 juta. Film produksi Sony yang diadaptasi dari novel Swedia berjudul A Man Called Ove itu dibitangi oleh Tom Hanks.

Posisi kelima ditempati film aksi thriller Plane dengan raihan US$11,6 juta. Film produksi Lionsgate itu dibintangi oleh Gerard Butler yang harus bekerja sama dengan terdakwa pembunuhan, diperankan oleh Mike Colter, untuk melindungi para penumpang dari milisi bersenjata setelah pesawat yang mereka tumpangiu jatuh di hutan terpencil di Filipina. (AFP/OL-1)