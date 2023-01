Film Avatar 2 Diprediksi masih Kuasai Box Office pada Pekan Kelima

FILM Avatar 2 bertajuk The Way of Water masih menarik penonton di Amerika Utara yang diperkirakan akan mempertahankan posisi pertama box office pada pekan kelima sejak film tersebut dirilis, menurut Variety yang disiarkan Sabtu (14/1).

Film garapan James Cameron ini menambahkan pendapatan sebesar 7 juta dolar AS dari 4.035 bioskop di Amerika Utara pada Jumat (13/1), sehingga memperkuat total total domestiknya menjadi 538,8 juta dolar AS.

"Avatar 2" mengincar tambahan pendapatan sekitar 36 juta dolar AS selama empat hari akhir pekan Hari Martin Luther King Jr. Namun total pendapatan pada Jumat (13/1) hingga Minggu diproyeksikan turun sekitar 36 persen jika dibandingkan dengan akhir pekan lalu.

Sekuel "Avatar" ini adalah film terlaris ketujuh tertinggi yang pernah ada di seluruh dunia, dengan total globalnya mencapai 1,7 miliar dolar AS dan akan terus bertambah.

Dengan dominasi box office yang berkelanjutan dan tidak adanya kompetisi tinggi dalam waktu dekat, "Avatar 2" disebut-sebut memiliki peluang untuk menjadi film pertama yang mencapai 2 miliar dolar AS di seluruh dunia sejak pandemi COVID-19.

"Avatar 2" bukan satu-satunya film yang menunjukkan tanda-tanda kuat di box office domestik. Film horor "M3GAN" diperkirakan akan menempati posisi kedua dengan mengantongi tambahan sekitar 20 juta dolar AS selama masa libur empat hari.

Selain itu, ada pula "A Man Called Otto" yang diprediksi menempati urutan ketiga box office dengan diperkirakan menambahkan 14,9 juta dolar AS selama periode yang sama. (Ant/OL-13)

