Avatar: The Way of Water Akhirnya Tergusur dari Puncak Box Office

AVATAR: The Way of Water akhirnya tergusur dair puncak Box Office setelah tujuh pekan. Film kedua dalam franchise Avatar itu digusur oleh film horor Knock at the Cabin.

Film produksi Universal yang disutradarai oleh M Night Shyamalan itu meraup pendapatan sebesar US$14,2 juta di pekan pertama. Raihan itu luar biasa mengingat film itu hanya memakan biaya US$20 juta.

Film thriller itu dibitangi oleh Jonathan Groff dan Ben Aldridge sebagai pasangan yang tengah berlibur bersama dua anak mereka di sebuah kabin terpencil.

Mereka kemudian dikejutkan oleh seorang misterius yang dimainkan oleh Dave Bautista yang mengetuk pintu mereka dan mengatakan dunia akan kiamat jika mereka tidak melakukan sebuah pengorbanan besar.

Film baru lainnya, 80 for Brady, juga mengungguli Avatar setelah meraup pendapatan sebesar US$12,5 juta.

Film ini menampilkan sekelompok perempuan paruh baya, dibitangi oleh Lily Tomlin, Jane Fonda, Rita Moreno, dan Saly Field, yang melakukan perjalanan untuk menonton aksi bintang NFL Tom Brady tampil di Super Bowl 2017.

Adapun Avatar turun ke tempat ketiga setelah meraup pendapatan sebesar US$10,8 juta. Hal itu berarti film produksi Disney dan 20th Century itu telah meraup pendapatan total sebesar US$636,4 juta di Amerika Serikat (AS) dan US$2,17 miliar dari berbagai penjuru dunia.

Posisi keempat, turun dua peringkat dari pekan lalu, adalah Puss in Boots: The Last Wish, yang meraup pendapatan sebesar US$8 juta.

Sementara itu, posisi kelima ditempati oleh BTS: ye to Come in Cinemas, yang meraup pendapatan sebesar US$6,2 juta.

Film itu menampilkan rekaman dari konser grup idola K-Pop BTS pada 2022 sebelum mereka memutuskan untuk hiatus demi menjalani proyek solo dan wajib militer. (AFP/OL-1)