Bertahan di Puncak Box Office, Avatar 2 Jadi Film Terlaris Keempat Sepanjang Masa

AVATAR: The Way of Water melanjutkan dominasinya di Box Office setelah meraup pendapatan sebesar US$15,7 juta pada akhir pekan untuk menjadi film terlaris keempat sepanjang masa.

Film sains fiksi produksi Disney/20th Century yang disutradarai oleh James Cameron telah memuncaki Box Office selama 7 pekan secara beruntun.

Film terakhir yang memuncaki Box Office selama 7 pekan secara beruntun adalah film Avatar pertama yang dirilis pada 2009.

Raihan besar dari berbagai penjuru dunia, termasuk US$237 juta dari Tiongkok, mendongkrak Avatar: The Way of Water menjadi film terlaris keempat sepanjang masa dengan raihan US$2,117 miliar.

Hal itu berarti Cameron kini menempatkan tiga filmnya di empat besar film terlaris sepanjang masa dengan Avatar, Titanic, dan Avatar: The Way of Water. Avengers: Endgame berada di posisi kedua diapit oleh film-film karya Cameron.

Posisi kedua di Box Office akhir pekan lalu ditempati oleh film keluarga produksi Universal, Puss in Boots: The Last Wish, yang meraup pendapatan sebesar US$10,6 juta.

Sementara itu, naik dua peringkat ke peringkat tiga adalah film produksi Sony, A Man Called Otto, yang meraup pendapatan sebesar US$6,8 juta.

Film yang merupakan adaptasi dari novel Swedia berjudul A Man Called Ove itu dibintangi oleh Tom Hanks.

Film horor-thriller M3GAN menduduki peringkat empat. Film produksi Universal dan Blumhouse Production, yang berkisah tentang boneka android yang dibuat untuk menemani seorang anak yatim piatu itu meraup pendapatan US$6,4 juta.

Adapun posisi kelima ditempati oleh film Bollywood Pathaan, yang meraup pendapatan sebesar US$5,9 juta. Filam spionase itu dibitangi oleh Shah Rukh Khan. (AFP/OL-1)