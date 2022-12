Ini Sontekan Film Bertema Natal Terbaru 2022

TAK terasa bulan November akan berakhir dan kita akan menghadapi bulan terakhir di tahun ini. Bulan Desember paling banyak dikaitkan dengan liburan, natal dan tahun baru. Anda pun dapat menghabiskan waktu dengan keluarga sembari menonton film-film bertema Natal terbaru di tahun 2022.

Berikut kami bagikan daftar film bertema Natal tahun ini.

Falling for Christmas

Film ini bergenre romansa-komedi. Pemeran utamanya dimainkan oleh Lindsay Lohan sebagai Sierra, ia diceritakan hilangan ingatan setelah mengalami kecelakaan.

The Noel Diary

The Noel Diary disutradarai oleh Charles Shyer. Film ini diadaptasi dari buku berjudul sama, The Noel Diary, mengikuti kisah Jacob Churcher yang setelah bertahun-tahun lamanya kembali ke rumah untuk mengurus harta warisan peninggalan mendiang ibunya.

Christmas on Mistletoe Farm

Film yang tayang perdana pada 23 November 2022 ini menceritakan seorang duda yang mencoba beradaptasi dengan suasana desa setelah mewarisi sebuah peternakan.

Christmas Full of Grace

Kemudian ada film Christmas Full of Grace yang berasal dari Brasil dan bergenre romansa-komedi. Film ini tentang kisah sedih si Carlinhos muda yang menemukan fakta diselingkuhi oleh kekasihnya saat malam Natal.

Christmas With You

Christmas With You bercerita tentang kehidupan seorang penyanyi pop terkenal bernama Angeline yang khawatir kariernya terancam bila tidak merilis lagu bertema Natal.

Violent Night

Film ini dibintangi oleh David Harbour dan menceritakan tentang sekelompok tentara bayaran menyerang perkebunan keluarga kaya pada malam Natal, sehingga Sinterklas harus turun tangan untuk menyelamatkan hari itu.

The Guardians of the Galaxy Holiday Special

Kali ini datang dari platform Disney+ Hotstar yaitu The Guardians of the Galaxy Holiday Special yang mengisahkan perayaan Natal dan keberangkatan ke Bumi untuk mencari hadiah terbaik untuk Peter Quill.

Babylon

Film ini diproduseri oleh Olivia Hamilton, Marc Platt dan Matt Plouffe disutradarai oleh Damien Chazelle. Akan rilis pada 25 Desember, film ini menggandeng banyak aktor ternama sebagai pemainnya.

A Christmas Story Christmas

Berasal dari naskah karya Nick Schenk, film ini telah dirilis di HBO Max pada 17 November. Film ini bergenre komedi yang disutradarai oleh Clay Kaytis yang menceritakan tentang Ralphie yang pulang ke kampung halamannya.

Spirited

Film komedi Natal selanjutnya adalah Spirited yang dibintangi oleh Will Ferrell dan Ryan Reynolds. Film ini mengisahkan tentang Hantu Hadiah Natal yang memilih satu jiwa untuk direformasi dengan kunjungan tiga roh.

Weird: The Al Yankovic Story

Weird: The Al Yankovic Story merupakan sebuah film parodi biografi Amerika yang menceritakan tentang seorang anak bernama Alfred "Al" Yankovic yang tertarik untuk memparodikan lagu-lagu yang bertentangan dengan keinginan ayahnya.

About Fate

Film About Fate menceritakan seorang pria yang mabuk dan tak sengaja bertemu dengan sosok yang membuatnya jatuh cinta. Film yang bergenre romansa-komedi ini disutradarai oleh Maryus Vaysberg.

Itulah beberapa film bertema Natal yang dapat menemani Anda menyongsong malam Natal 2022. Semoga bermanfaat!.(OL-5)