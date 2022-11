Aaron Carter Dilaporkan Tutup Usia

AARON Carter, penyanyi Amerika Serikat (AS), yang namanya melejit di awal abad ke-20 lewat album Aaron's Party (Come Get It) meninggal dunia di usia 34 tahun pada Sabtu (5/11). Hal itu dilaporkan laman daring TMZ.

Laman daring hiburan itu melaporkan adik personel Backstreet Boy Nick Carter itu ditemukan tewas di bak mandi kediamannya di Lancaster, California.

Juru bicara polisi mengatakan petugas menanggapi panggilan ke kediaman Carter pada pukul 10:58 dan menemukan jenazah penyanyi itu.

Penyanyi kelahiran Tampa, Florida pada 7 Desember 1987 itu mulai tampil di usia 7 tahun dan merilis album debutnya di usia 9 tahun pada 1997.

Album kedua Carter, Aaron's Party (Come Get It) terjual sebanyak 3 juta kopi di AS, mendongkraknya menjadi idola remaja.

Dia kemudian tampil secara reguler di acara Nickelodeon dan Disney, termasuk di serial populer Lizzie McGuire.

Carter kemudian melakukan tur besama Backstree Boys serta Britney Spears sebelum merilis album berikutnya, Oh Aaron, yang meraih platinum.

Seiring bertambahnya usianya, popularitas Carter menyusut namun dia tetap muncul di muka publik lewat sejumlah acara realitas dan pertunjukkan off-Broadway serta merilis musik baru secara daring.

Kehidupan pribadinya juga menjadi santapan tabloid, termasuk peselisihan di antara kelima Carter bersaudara dan perselesihan memperebutkan uang di antara anggota keluarganya.

Pada 2011 terungkap bahwa Carter dirawat di sebuah fasilitas rehabilitasi dengan dia mengatakan, "Yang terpenting adalah Anda tidak takut menjadi manusia." (AFP/OL-1)