BTS, Jungkook, dan Blackpink Raih Nominasi People's Choice Awards

GRUP idola K-pop Bangtan Sonyeondan (BTS), personel termuda grup itu yakni Jungkook, dan grup idola Blackpink akan bersaing untuk mendapatkan penghargaan di ajang People's Choice Awards, tahun ini.

Menurut daftar lengkap nominasi People's Choice Awards 2022, BTS dinominasikan dalam tiga kategori yakni The Group of 2022, The Music Video of 2022 (Yet To Come), dan The Concert Tour of 2022 (BTS Permission To Dance on Stage).

Sementara Jungkook dinominasikan untuk The Music Video of 2022 dan The Collaboration Song of 2022 untuk Left And Right bersama penyanyi-penulis lagu Amerika Serikat (AS) Charlie Puth.

Blackpink memasukkan nama mereka ke dalam daftar nominasi untuk The Group of 2022 dan The Music Video of 2022 (Pink Venom).

Seperti disiarkan Yonhap, dikutip Jumat (28/10), tahun lalu, BTS telah memenangkan tiga penghargaan, termasuk kategori group of the year.

People's Choice Awards telah diadakan sejak 1975 untuk artis dan penghibur di berbagai bidang, termasuk film, televisi dan musik, dengan masyarakat dan penggemar yang memilih pemenang.

Acara tahun ini akan disiarkan di saluran NBC dan saluran kabel hiburan E! pada 6 Desember 2022 dari Santa Monica, California. (Ant/OL-1)