Rahmania Astrini Digandeng Pink Sweat$ untuk Lagu I Feel Good

PENYANYI Rahmania Astrini digandeng oleh penyanyi Amerika Serikat (AS) Pink Sweat$ untuk single I Feel Good (Asia Edition) di bawah label Atlantic Records.

Dikutip dari keterangan resmi, Selasa (11/10), ini lagu I Feel Good merupakan kolaborasi Pink Sweat$ dengan beberapa musisi di Asia. Para musisi Asia itu mengeluarkan lagu I Feel Good versi masing-masing.

Adapun musisi Asia yang diajak berkolaborasi antara lain Bunga (Malaysia), Patrickananda (Thailand), Arthur Miguel (Filipina), dan Rahmania Astrini (Indonesia).

Lagu I Feel Good (Asia Edition) ini merupakan remake dari lagu Pink Sweat$ yang dirilis pada 2021 dan sudah didengar lebih dari 25 juta kali di Spotify.

Sebelum versi remake dirilis secara resmi, Pink Sweat$ dan Rahmania Astrini sudah membawakan I Feel Good secara live di panggung festival We The Fest, akhir September lalu.

Di kesempatan itu, Astri, panggilan akrabnya, juga pertama kali membawakan lagu originalnya Butterfly.

"I am super excited bisa dapat kesempatan berkolaborasi dengan Pink Sweat$. Semoga kalian juga menyukai lagunya," kata Astri.

Astri juga pernah berkolaborasi dengan artis dalam dan luar negeri, seperti Wafia (Australia) di lagu Pick Me dan Connor Mathews (AS) di lagu Shush, yang turut diproduseri oleh pemenang Grammy Toby Gad.

Sementara itu, Astri bergabung dengan label rekaman Warner Music Indonesia sejak 2017 ketika merilis debut single Menua Bersama.

Selain meraih penghargaan AMI Awards 2021 sebagai Penyanyi R&B Solo Artist Terbaik, Astri juga menyabet penghargaan di kategori yang sama pada 2019.

Lalu, pada 2022 ia kembali mendapatkan nominasi AMI Awards di kategori Artis Solo Pria/Wanita Soul/R&B Terbaik untuk lagu Butterfly.

Di awal 2021, Astri merilis EP berjudul Adolescent dengan hits seperti Runaway dan Take Me Home. Di tahun yang sama, ia merilis single berjudul When You Were Mine dan Butterfly.

Lebih lanjut, di awal 2022, Astri mengeluarkan single dengan genre R&B berjudul Pizza Pepperoni dan I Don't Mind: Red + Blue, dengan gaya musik sedikit berbeda dari sebelumnya, tapi tetap di jalur R&B dan Urban dan mendapatkan respon hangat dari penggemarnya. (Ant/OL-1)