GOT7 Never Ever Akhirnya Capai 200 Juta Penonton

GOT7 mencapai angka 200 juta penonton dengan video musik lain dari mereka.

Tidak lama setelah jam 1 siang KST pada 6 Oktober, video musik GOT7 untuk Never Ever melampaui 200 juta tayangan di YouTube.

Itu menjadikannya video musik ketiga dari GOT7 yang mencapai angka itu setelah Just Right dan If You Do.

GOT7 awalnya merilis video musik Never Ever pada 13 Maret 2017 pukul 12 malam KST.

Itu berarti butuh lebih dari lima tahun, enam bulan, dan 23 hari untuk mencapai tonggak sejarah tersebut.

Selamat untuk GOT7! (OL-14)