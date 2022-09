NCT Dream Janji Bakal Kembali Gelar Konser di Indonesia

Grup idola K-pop NCT Dream berjanji akan kembali menggelar konser solo mereka di Indonesia, demikian mereka ungkap melalui sebuah acara yang digelar pihak stasiun televisi swasta Indonesia, Rabu (28/9) malam.

"Aku tidak bisa beritahu tanggal pastinya. Tunggu saja, kami pasti kembali," kata Jeno dan disambut teriakan para NCTzen (nama penggemar NCT) yang kala itu hadir di lokasi acara.

Lima personel grup yang hadir yakni Renjun, Jeno, Jaemin, Chenle dan Jisung saat itu ditanya mengenai makanan Indonesia yang ingin dicoba. Jaemin menyebut seblak, sementara Renjun mengatakan mi goreng.

"Aku dengar tren makanan di Indonesia, seblak. Aku mau coba," kata Jaemin.

Mereka juga ditanya mengenai pengalaman saat menjajal wahana misteri "KKN di Desa Penari" di salah satu mal kawasan Jakarta Selatan pada Mei lalu. Chenle dan Renjun mengaku dibuat merinding.

Sebelumnya, NCT Dream mengawali penampilan di Indonesia dengan membawakan lagu "Beatbox" dari album kedua versi kemas ulang berjudul sama yang dirilis tahun ini, diikuti "Hot Sauce". Tak lama mereka melanjutkan penampilan dengan menyanyikan lagu "Hello Future" dan "Glitch Mode". "Indonesia NCTzen mantul," kata Renjun sembari melambaikan tangan dan meninggalkan panggung.

NCT Dream pada awal bulan ini menggelar konser bertajuk "The Dream Show 2: In a Dream" di Seoul, Korea Selatan. Konser dua malam yakni pada 8 dan 9 September lalu itu menjadi yang kedua mereka gelar setelah tahun 2019 dan konser tatap muka pertama sejak hampir tiga tahun pandemi COVID-19.

Di Indonesia, mereka berkesempatan mengadakan konser solo perdana bertajuk "The Dream Show" pada Maret 2020. Konser ini mereka mulai di Seoul, Korea Selatan pada November 2019.

Grup yang beranggotakan Mark, Renjun, Jeno, Haechan, Jaemin, Chenle dan Jisung itu memulai debutnya pada tahun 2016 sebagai subunit ketiga dari NCT melalui lagu "Chewing Gum". Mereka kemudian merilis lagu-lagu hit seperti "Glitch Mode," "Beatbox," "Hot Sauce", "Hello Future" dan "We Go Up." (Ant/OL-12)