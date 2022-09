Annaud Kembali ke Hollywood Lewat Notre-Dame On Fire

SUTRADARA asal Prancis Jean-Jacques Annaud selalu menjadikan Hollywood sebagai rumahnya. Kini, sutradara berusia 78 tahun itu kembali ke pusat film Amerika Serikat (AS) itu lewat film terbarunya, Notre-Dame On Fire (Notre-Dame Brule).

Film yang berkisah tentang kebakaran yang melanda gereja katedral kebanggaan warga Paris itu merupakan film teranyar dari Annaud yang merupakan sosok di balik film The Name of the Rose, Seven Years in Tibet, dan Enemy at the Gates.

Annaud berbicara kepada AFP via telepon setelah penyelenggara Festoval Film Prancis Amerika (TAFF), Selasa (20/9), mengumumkan bahwa filmnya akan diputar di malam pembukaan festival film yang digelar di Los Angeles itu.

"Saya saat ini lebih dekat ke Notre-Dame dibandingkan ke Los Angeles. Namun, hati saya selalu berada di Los Angeles," kata Annaud.

Kisah tentang kebakaran yang melanda katedral kenamaan itu pada 2019 tersebut merupakan, "Drama hebat yang hanya bisa dibayangkan oleh penulis gila Hollywood," kata Annaud.

Notre-Dame fire mengisahkan perjuangan dramatis pemadam kebakaran yang mempertaruhkan hidup mereka untuk memadamkan kebakaran sebelum seluruh bagian dari gereja itu hancur.

Film itu memadukan rekaman asli kebakaran dengan adegan yang dibuat ulang oleh Annaud.

Dirilis di Eropa, awal tahun ini, film itu menggambarkan bagaimana jutaan orang di dunia terpana melihat bagaimana menara katedral itu roboh dan mayoritas atapnya hancur.

Notre-Dama, sebelum insiden itu, dikunjungi hampir 12 juta orang dari berbagai penjuru dunia per tahunnya.

"Bagi banyak orang di dunia, katedral ini lebih dari sekadar simbol Kota Paris, Prancis, atau bahkan Katolik," kata Annaud.

"Notre-Dame lebih dari itu. Notre-Dame adalah simbol keabadian," lanjutnya. (AFP/OL-1)