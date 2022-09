Musisi Ternama Tanah Air akan tampil di Hellocalize Festival

SEJUMLAH musisi masuk dalam daftar pengisi Hellocalize Festival yang

akan dilaksanakan di Senayan Park, Jakarta, pada 21 September 2022.

Pamungkas, Ardhito Pramono, Stars & Rabbit, serta Diskopantera adalah sederet nama yang siap memeriahkan Hellocalize Festival.

Hellocalize Festival adalah festival musik dan carnival yang menawarkan

pengalaman yang unik. Selain menampilkan pertunjukan musik, Hellocalize

Festival juga menghadirkan atraksi, bianglala, gim dan beberapa

pertunjukan lainnya.

Ketua Pelaksana Hellocalize Festival, Endro Erianto, menjelaskan,

acaranya ini mengusung tema togetherness, youthful dan pasionate.

Gelaran ini diyakini memberikan warna baru bagi penikmat musik dan

festival di Indonesia.

"Kehadiran musisi ataupun band menunjukkan Hellocalize Festival akan

menghadirkan pengalaman nonton konser yang unik dan menarik," katanya,

Senin (12/10).

Sebagai contoh, Stars and Rabbit selama satu dekade eksis di belantika musik Indonesia. Mereka dengan konsisten menyuguhkan sajian musik

yang unik dengan genre folk.

Band yang berdiri di Yogyakarta ini hadir dengan ciri khas keunikan

vokal dari Elda Suryani yang saat ini menggandeng Didit Saad sebagai

gitaris untuk melanjutkan karier bermusik Stars and Rabbit.

"Begitu pun dengan kehadiran Pamungkas. Solois berusia 29 tahun ini dikenal setelah merilis lagu ciptaannya berjudul I Love You But I'm Letting Go. Dari debutnya, Walk the Talk, Pamungkas telah membuktikan eksistensinya di kancah musik nasional," tambahnya.

Dalam Hellocalize Festival ini, menurut Endro, Pamungkas akan membawa empat hits andalan yakni, To The Bone, I Love You But I'm Letting Go, Only One dan Flying Solo.

Sementara kehadiran Ardhito Pramono di Hellocalize Festival akan melengkapi euforia para penggemarnya setelah penyanyi dan penulis lagu berusia 27 tahun tersebut comeback ke industri musik pada

pertengahan 2022 ini dengan melepas single berjudul Wijayakusuma.

Di Hellocalize Festival, Ardhito Pramono akan membawakan empat lagu hits berjudul Bitter Love, Fine Today, I Just Couldn't Save You Tonight dan Sudah.

"Untuk bisa menikmati pengalaman unik nonton konser Hellocalize

Festival, Anda bisa membeli tiketnya yang dijual dalam tiga tahap. Pertama atau presale 1 pada 2-10 September 2022, seharga Rp200 ribu. Kemudian pada presale 2, 11-20 September seharga Rp250 ribu dan tiket juga bisa didapatkan saat OTS atau on the stage pada hari pelaksanaan Hellocalize Festival. Pesan tiket Hellocalize Festival sekarang juga di

goers.co/hellocalizefest," tambah Endro. (N-2)