Matter Halo akan Gelar Intimate Showcase pada 14 September

BUTUH 2 tahun bagi Matter Halo untuk melaksanakan keinginan terdalam mereka setelah merilis album bertajuk Nightvision pada 27 Agustus 2020 lalu, yaitu menggelar sebuah intimate showcase.

Setelah huru hara pandemi mereda, band yang beranggotakan Ibnu Dian (lead vocal & guitar) dan Ganidra Rai (bass & backing vocal) itu siap menggelar An Evening With The Halos 2022 pada 14 September 2022 di Teater Salihara, Jakarta Selatan.

Pengalaman menyenangkan siap dihadirkan Matter Halo di An Evening With The Halos 2022 yang terdiri dari dua babak. Babak pertama adalah Ambient Set (set tambahan yang dapat dibeli: Extra Pass), membawakan lagu ambient instrumental nominasi penghargaan AMI berjudul Nightvision secara live oleh Matter Halo bersama Ammir Gita.

Babak kedua adalah The Halos Set (Termasuk di Normal Pass & Extra Pass), full band set yang menghadirkan Matter Halo bersama teman teman The Halos yang terdiri dari Adnan Nanda (guitar & keys), Eki Triputra (drums & sampler), dan Chika Olivia (keys, xylophone, backing vocal), yang akan memainkan lagu dari album Nightvision (2020) dan Aerotiva (2015).

Bukan hanya itu, Special Collaborator sudah disiapkan Matter Halo untuk #AEWTH22JKT dan siap disebar ke khalayak ramai via Instagram @matterhalo.

Tiket Pre-Sale sudah habis terjual dalam kurun waktu 1 jam setelah pertama kali diumumkan, tersisa Normal Pass (The Halos Set) seharga Rp199.000 dan Extra Pass (Ambient Set + The Halos Set) seharga Rp249.000

Seperti dendam harus dibayar tuntas, #AEWTH22JKT adalah pergerakan manis dari Matter Halo yang siap dituntaskan tanggal 14 Sepetember 2022 di Teater Salihara, Jakarta Selatan. (RO/OL-1)