Agensi Bantah Lagu New Jeans Cookie Berkonotasi Seksual

AGENSI Ador, yang menaungi grup K-pop New Jeans, membantah klaim bahwa lirik dari lagu Cookie, yang dinyanyikan grup remaja itu punya konotasi seksual.

Dikutip dari Korea Times, Rabu (31/8), agensi itu merilis pernyataan, hanya beberapa hari setelah warganet mengklaim kata 'Cookie' dalam lirik merujuk kepada kelamin perempuan, memprotes agensi itu karena membuat remaja di bawah umur menyanyikan lagu yang tidak pantas.

Sebagian lirik dari lagu Cookie berbunyi, "Looking at my cookie. The scent is different (Taste it). One bite will not be enough."

"Sejumlah pakar dalam literatur Inggris, penerjemah, dan penutur asli memberi tahu kami bahwa kata 'cookie' tidak banyak digunakan dalam bahasa slang seksual," kata Ador dalam sebuah pernyataan.

"Jadi istilah itu sendiri tidak menjadi masalah, meskipun interpretasinya bisa berbeda tergantung pada pengalaman subjektif orang. Namun, bahasa gaul bukan bagian dari bahasa standar yang harus diketahui semua orang," lanjut agensi itu

Menurut label tersebut, lirik Cookie menyamakan memanggang kue dengan membuat CD.

"Lagu tersebut merupakan enkapsulasi dari tantangan musikal New Jeans," jelas perusahaan tersebut.

Kami mencoba menghadirkan para anggota dengan album debut yang segar, yang menawarkan empat lagu, Attention, Hype Boy, Hurt, dan Cookie. Kami harap keraguan Anda hilang dan bisa melihat niat baik di balik konten kami," imbuh Ador.

New Jeans adalah grup perempuan pertama dari Ador, label di bawah Hybe yang membawahi grup BTS.

New Jeans terdiri dari Minji, 18, Hanni, 18, Danielle, 17, Haerin, 16, dan Hyein, 14.

Grup ini dibentuk oleh Min Hee-jin, CEO Ador yang sebelumnya jadi direktur kreatif di SM Entertainment dan berkontribusi atas kesuksesan grup besar seperti f(x) dan EXO. (Ant/OL-1)