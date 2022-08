Rekomendasi Film Netflix Romance 2022 dengan Rating Tinggi

MENONTON adalah salah satu aktivitas yang bisa anda lakukan untuk mengisi waktu kosong anda, dan jika anda adalah pecinta film bergenre romance, berikut adalah daftar film dari penyedia layanan film Netflix yang bisa anda saksikan untuk mengisi waktu anda.

THE INBETWEEN (2022)

Bercerita mengenai Tessa (Joey King) yang berhasil selamat dari kecelakaan, namun kekasihnya yang saat itu meninggal, Skylar (Kyle Allen). Tessa percaya bahwa Skylar masih hidup dan bersama dengannya. The Inbetween mendapat rating 5.9/10 dari IMDB.

THROUGH MY WINDOW (2022)

Through My Window mengisahkan kisah cinta Raquel (Clara Galle) dan Ares Hidalgo (Julio Pena) yang tidak mendapat restu dari keluarga Ares, dan kisah perjuangan cinta mereka. Through My Window mendapat rating 5.4/10 dari IMDB.

THE PERFECT DATE (2019)

The Perfect Date adalah film dari Netflix lainnya yang bercerita mengenai kisah seorang pria, Brooks Rattigan (Noah Centineo) yang membuat sebuah aplikasi dating, dimana dia akan menjadi pria yang bisa dibayar sebagai kekasih fiktif. The Perfect Date mendapat rating 5.8/10 dari IMDB.

HOLIDATE (2020)

Film romance garapan Netflix pada tahun 2020 ini bercerita mengenai kisah cinta antara Sloane yang diperankan oleh Emma Roberts dan Jackson yang diperankan oleh Luke Bracey, yang saling setuju untuk berpacaran dalam periode tertentu, namun, kisah cinta saling tumbuh diantara mereka dalam proses tersebut. Holidate mendapat rating 6.1/10 dari IMDB

THE LOVEBIRDS (2020)

Film yang diperankan oleh Leilani (Issa Rae) dan Jibran (Kumail Nanjiani), bercerita mengenai pasangan yang terlibat dalam kasus pembunuhan, dan kisah cinta mereka yang diuji dalam proses tersebut. Film ini mendapat rating 6.1/10 dari IMDB.

