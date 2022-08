Bimbim Ingin Anaknya Jadi Gubernur DKI

BIMO Setiawan Almachzumi alias Bimbim Slank ingin sang putri, Mezzaluna D'Azzuri, menjadi Gubernur DKI Jakarta, meneruskan darah politik dari kakek Bimbim, yang pernah menjabat sebagai gubernur di DKI Jakarta, Soemarso Sosroatmodjo.

"Buyutnya dulu kan gubernur Jakarta. Boleh dong keturunannya ikut? Kan dia sekolah politik di UK. Ambil jurusan Anthropology and Politics. Jadi sekalian saja. Kalau memang belajar, ayo dong terjun," ujar Bimbim saat dijumpai di Jakarta Selatan, Selasa (23/8).

Saat ini, Mezzaluna sedang menempuh pendidikan di jurusan ilmu politik di salah satu kampus di London, Inggris. Diperkirakan, Mezzaluna akan menyelesaikan kuliahnya pada 2023 mendatang.

Bimbim mengatakan bahwa apapun keputusan putrinya di masa depan, dia akan selalu memberikan dukungan asal hal tersebut merupakan kesukaan dan keinginan Mezzaluna.

"Kalau dia suka (didukung). Gue sih selalu ke anak-anak, teman-teman, saudara, selama kita suka dan enjoy, mau ikut kemana saja jalan," kata Bimbim.

"Yang penting itu enjoy. Karena kalau nggak, kita stres kan?" tambahnya.

Di sisi lain, sepupu Bimbim, yakni Akhadi Wira Satriaji atau kerap disapa Kaka juga menerapkan hal yang sama kepada anak-anaknya. Dia mengatakan, sebagai orang tua, dia akan selalu memberikan dukungan kepada anaknya.

"Anak akan punya jalannya sendiri-sendiri ya. Kita sebagai orangtua ya support. Jadi backup di belakang," jelas Kaka.

Kendati demikian, Bimbim mengaku dirinya dan Kaka tidak menyangka bahwa anak-anak mereka juga akan mengikuti jejak mereka sebagai seorang musisi.

Namun, kedua anggota Slank itu tidak memaksakan anak-anak mereka untuk meneruskan band legendaris tanah air tersebut.

"Yang kita nggak sangka malah anak kita pada ke musik semua. Ya buah jatuh nggak jauh dari pohonnya," kata Bimbim.

"Nggak memproyeksikan untuk meneruskan Slank sih. Tapi kalau mereka mau di dunia musik, it's your way," timpal Kaka.

Sebagai musisi legendaris, Kaka dan Bimbim juga mengaku tidak memberikan pesan-pesan khusus kepada anak-anak mereka yang juga terjun ke dunia musik.

Namun, mereka mencontohkan pada anak-anaknya agar dapat mengerti bagaimana kehidupan seorang seniman.

"Kita nggak banyak omong sih. Karena kita ngasih contoh dari bayi, sudah dikasih contoh. Mezzaluna itu kita manggung, dia ada di backstage. Anakku juga, aku nyanyi dia ada di backstage. Jadi nggak usah dikasih omongan. Dikasih lihat saja kehidupan entertainment seperti ini, seniman hidupnya gini," tutup Kaka. (Ant/OL-1)