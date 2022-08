Yowha Rilis Ulang Go Blind

SETELAH merilis ulang single Oh, You, Yowha kembali merilis ulang karya terdahulunya yakni single kolaborasi dengan Lingga Lazuardi alias Clevt, yang berjudul Go Blind.

Berbeda dengan karyanya yang lain, Yowha mengatakan proses pembuatan Go Blind memakan waktu yang sangat panjang dan cukup menantang. Lagu tersebut merupakan karya pertama dengan dia memproses lagu mulai dari demo musik yang diproduksi oleh Clevt pada akhir 2018.

"Ini lagu yang paling susah aku tulis, karena ini pertama kalinya aku nulis lagu setelah dapat demo musik dari Clevt, yang sebelumnya selalu nulis sambil bikin melodi baru bikin musik setelahnya," kata Yowha dikutip dari keterangan pers, Selasa (23/8).

Dalam rilisan terbaru itu, Yowha mengemas karya kolaborasinya bersama Clevt itu dengan sentuhan warna yang berani dan tenang, serta lirik yang berterus terang.

Yowha bercerita, Go Blind mengisahkan kali pertama seseorang mengenal dan merasakan jatuh cinta. Karya tersebut juga menggambarkan momen kali pertama seseorang memberikan seluruhnya tanpa mengenal batas.

"Kadang apa yang kita kasih belum tentu apa yang mereka butuhkan, dan belum tentu rasa itu akan berbalik ke kita," imbuhnya.

Dia melanjutkan, Go Blind menjadi salah satu karya menuju pembukaan album perdana yang direncanakan rilis pada akhir tahun mendatang, Karya terbarunya itu telah dapat didengarkan di seluruh layanan platform streaming digital. (Ant/OL-1)