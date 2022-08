Thuy Rilis Single Baru Playing Tricks

MUSISI Amerika Serikat (AS), Thuy merilis single terbaru berjudul Playing Tricks, yang dirilis bersamaan dengan video klip berbentuk film pendek penuh dengan berbagai emosi dan rasa. Single dan video klip terbaru Thuy itu dirilis menyusul kesuksesan versi deluxe EP-nya, I Hope U See This.

Hati dan pikiran kita sering kali bergejolak dengan satu sama lain, dan dalam single Playing Tricks, Thuy kembali membagikan ceritanya yang jujur tentang kembali merasakan cinta setelah mengalami patah hati di masa lalu.

Thuy bercerita, "Terkadang pikiran kita dapat mempermainkan hati kita dan menghalangi kita untuk dapat mengalami sesuatu yang istimewa. Tetapi lagu ini adalah sebuah pengingat untuk tetap percaya akan cinta yang nyata."

Baca juga: Thuy Rilis Versi Deluxe dari EP I Hope U See This

Playing Tricks dengan sempurna menjadi soundtrack sebuah film pendek yang sekaligus adalah video klip lagu ini. Film pendek itu menceritakan tentang perjalanan seorang perempuan muda yang mengandung untuk pertama kalinya.

Film itu menyorot perjalanan menyakitkan dari seorang pasangan muda dan menyentuh tema seputar hubungan, kewanitaan, dan keluarga.

Kekuatan perempuan dalam dinamika sebuah keluarga ditampilkan di sepanjang video klip terbaru thuy yang mengangkat sepotong pengalaman memilukkan yang mungkin dialami banyak orang, namun jarang dibicarakan.

Sebagai musisi AS berdarah Vietnam, Thuy ingin tampil berbeda di dunia musik pop R&B saat ini.

Musik selalu menemani Thuy seiring ia beranjak dewasa. Ketika menginjak usia 9 tahun, Thuy memiliki cita-cita untuk menjadi seorang bintang pop. Namun tanpa satu orang pun yang mirip dengannya yang dapat ia jadikan contoh, Thuy terpaksa mengubur impian tersebut dan menempuh karir di ilmu obat-obatan.

Merasa tidak puas di ranah tersebut setelah menghabiskan beberapa tahun, Thuy kemudian memilih untuk menempuh karier di dunia musik.

Sejak itu, Thuy, yang sekarang tinggal di Los Angeles, telah merilis sejumlah karya yang menonjolkan kemampuan vokal primanya, talenta menulis lagunya yang luar biasa, dan style R&B modern-nya yang khas.

Dengan lebih dari 150 juta stream secara global dan dengan dukungan dari beragam publikasi ternama dunia termasuk Billboard, Paper, dan Harper's Bazaar, Thuy telah membuktikan bahwa dirinya masuk ke jajaran musisi-musisi yang patut diperhatikan perkembangannya di industri musik dunia saat ini.

Saat ini, Indonesia masuk ke daftar Top 10 Streaming Market thuy bersama dengan Filipina, Thailand, Malaysia, Singapore, dan Taiwan. (RO/OL-1)