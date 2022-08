Gandeng Valentina Ploy, Wrabel Rilis Ulang Hurts Like Hell

PENYANYI dan penulis lagu Amerika Serikat (AS), Wrabel, berkolaborasi dengan bintang Asia, Valentina Ploy, dalam versi baru dari lagu balada yang menyentuh hati, Hurts Like Hell.

Tentang bagaimana kolaborasi ini terjadi, Wrabel bercerita, "Aku pertama terhubung dengan Valentina melalui A&R dari labelku, dan aku sangat senang akan hal itu karena sekarang aku benar-benar menjadi penggemarnya! Aku suka kejujuran dalam karya Valentina dan tentunya suaranya! Aku sangat bersemangat untuk membawakan lagu ini bersama-sama."

Takdir baik seperti datang begitu saja untuk Ploy dan ia bercerita, "Aku sudah lama sangat menyukai musik Wrabel, dan lagu Hurts Like Hell selalu menjadi favorit di playlistku! Aku sangat senang bisa berkolaborasi langsung dalam membuat versi baru untuk lagu ini!"

Wrabel pertama kali memulai debutnya dengan Hurts Like Hell pada 2020 dengan penampilan yang menggugah di NBC Today.

Ditulis bersama dengan Scott Harris (Shawn Mendes, P!nk) dan diproduksi oleh Stint (Demi Lovato, Kesha), lagu ini dengan cepat menjadi lagu favorit penggemar dengan lirik yang relatable dan menyentuh perasaan putus asa, kerinduan, dan kenangan yang tak henti-hentinya menghantui kita, bahkan bertahun-tahun setelah berakhirnya suatu hubungan.

Wrabel merilis album perdananya pada 2021, These Words Are All For You, yang langsung meraih pujian hangat dari berbagai media internasional seperti Billboard yang menggambarkannya sebagai "Vokal penuh energi yang berpadu dengan melodi piano yang indah" dan SPIN yang menulis bagaimana album itu "Menunjukkan suara khas Wrabel, penampilan yang intim, dan penulisan yang kuat."

Baru-baru ini ia juga telah merilis deluxe version dari album ini, These Words Are All For You Too', yang mencakup tiga lagu tambahan dan remix oleh Goldhouse dan Japanese Wallpaper, serta kolaborasi Wrabel dengan Cam untuk sebuah versi baru dari London. (RO/OL-1)