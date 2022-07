Special, Album Keempat Lizzo

PENYANYI Amerika Serikat (AS) Lizzo, akhir pekan lalu, merilis album keempatnya yang berjudul Special, membawa kembali sentuhan pop-rap dengan pesan-pesan mengenai pikiran positif tentang bentuk tubuh (body positivity), feminisme, dan seksualitas.

Album tersebut terdiri dari 12 lagu, termasuk lagu berjudul sama serta lagu-lagu lain seperti The Sign, About Damn Time, Grrrls, 2 Be Loved (Am I Ready), I Love You Bitch, dan Break Up Twice.

Penyanyi berusia 34 tahun itu, yang menjadi tenar secara global setelah lagu Truth Hurts (2017) viral, mempromosikan perilisan album keempatnya dengan mengadakan pertunjukan di program televisi Today Show, bertempat di luar studio NBC, Manhattan, New York City, Amerika Serikat.

"Saya sangat bangga dengan album ini, yang berproses selama tiga tahun. Album ini bisa didengarkan tanpa perlu melompati lagu-lagu. Ini hal terbaik yang pernah saya lakukan," kata Lizzo dalam acara tersebut, dikutip Selasa (26/7).

Selain debut album keempat, Lizzo telah memulai pekan ini dengan awal yang baik setelah dia mencetak enam nominasi Emmy Awards untuk program reality show Watch Out for the Big Grrrls.

Penyanyi yang bernama asli Melissa Viviane Jefferson itu memulai debutnya pada 2013, tetapi tidak langsung mencapai kesuksesan arus utama hingga ia merilis album ketiga Cuz I Love You, yang sukses besar dan mendapatkan nominasi Grammy dengan tiga kemenangan.

Lizzo akan memulai tur di Amerika Utara pada September, dengan rute-rute termasuk Madison Square Garden New York dan Forum Kia Los Angeles.

"Dibutuhkan 10 tahun untuk mencapai kesuksesan. Saya perlu menemukan cinta pada diri saya. Musik menghubungkan banyak orang tentang cinta diri (self-love)," katanya kepada Today. (Ant/OL-1)