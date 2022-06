Mick Jagger Positif Covid-19

VOKALIS Rolling Stones Mick Jagger, Senin (13/6), mengungkapkan dirinya positif covid-19 sehingga band Inggris itu terpaksa membatalkan konser mereka di Amsterdam.

"Saya meminta maaf karena harus menunda konser di Amsterdam secara mendadak," cicit Jagger.

"Saya dinyatakan positif covid-19. Kami berencana menjadwalkan ulang konser itu secepatnya dan segera mengabari Anda semua," lanjut penyanyi berusia 78 tahun itu.

Baca juga: Rayakan 60 Tahun Berkarya, The Rolling Stones akan Tur Eropa

Band legendaris itu mengawali tur Eropa mereka di Madrid pada 1 Juni, untuk menandai enam dekade band itu berdiri.

Tur bertajuk Sixty itu mencakup 14 konser di berbagai negara sebagai kelanjutan dari tur No Filter, yang dimulai pada 2017 namun terhenti karena pandemi covid-19.

Rolling Stones menuntaskan tur No Filter pada tahun lalu meski mereka kehilangan drummer Charlie Watts, yang meninggal dunia pdaa Agustus di usia 80 tahun.

Jagger, yang telah mendapatkan vaksin covid-19 lengkap, April lalu merilis lagu baru, Easy Sleazy yang direkamnya di rumah saat lockdown virus korona.

Di bulan yang sama, Rolling Stones merekam lagu klasik dari 1969, You Can't Always Get What You Want, dari kediaman masing-masing personel. (AFP/OL-1)